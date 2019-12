9h – Marseille, Cité des métiers : Forum Emploi 45 ans et plus : édition spéciale numérique à destination des demandeurs d’emploi de plus de 45ans (entrée libre).

9h30 – Bouc Bel Air, Régie culturelle régionale :L’Arcade organise la 5e édition du Forum Entreprendre dans la culture en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, initié en 2015 par le ministère de la Culture. Une journée d’anticipation guidée par l’Institut des Futurs Souhaitables.

18h – Marseille, Musée Regards de Provence. Du 3 au 5 décembre, sommet Emerging Valley à Marseille et à Aix à thecamp. Ouverture mardi 3 décembre à 18h au Musée Regards de Provence. Emerging Valley propose trois jours de rencontres entre les mondes économiques européens et africains avec au coeur des discussions les révolutions technologiques. Présentation de l’événement sur Gomet’ et programme détaillé sur le site de l’organisateur.

19h30 – Marseille, Cinéma Europa Corp : Réunion publique à l’appel de Jean-Philippe Agresti sur le thème : Marseille, le choix d’une ville