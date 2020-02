Share on Facebook

9h30, Marseille, Les Docks. Conférence de presse annuelle de la Direction territoriale de SNCF Réseau Provence-Alpes-Côte d’Azur.

11h, Marseille, La Plateforme_ Lancement de la première fondation territoriale à Marseille avec Fabrice Alimi, dirigeant-fondateur du Groupe AA Novelis, Christophe Baralotto, co-fondateur de Provepharm et MailinBlack, Fabrice Neca, président de Argeste, Cirocco, Voices’Prod, Mistral Events et Provence Mécénat, directeur général d’Only Pro Group, Cyril Zimmermann, co-fondateur d’AdUX, de HiPay, de FelixCitybird, du cinéma bistrot La Baleine et de l’école La Plateforme. En présence de Cécile Malo, déléguée générale de la Fondation de France Méditerranée.

14h, Marseille, direction régionale SNCF Voyageurs. Remise de prix de la Fondation SNCF qui récompense l’engagement des salariés auprès des associations avec les « Coups décodeur solidaires » et le mécénat de compétences.