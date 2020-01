Share on Facebook

9h30, Marseille, Urban Kitchen. Voeux de Martine Vassal à la presse.

10h, Marseille – Fnaim. Marché de la transaction dans l’habitat existant et enjeux pour notre territoire. Conférence de presse de Didier Bertrand, président de la Fnaim Aix Marseille Provence sur le thème du marché de l’immobilier dans le département : bilan de l’année 2019 et tendances, nombre de transactions, évolutions des prix, etc. Enjeux pour notre territoire: propositions de la Fnaim Aix Marseille Provence.

10h30, Marignane, Aéroport Marseille Provence. Conférence annuelle de résultats 2019 et perceptives 2020.

11h, Marseille – IEJ. L’équipe de Planète Biodiv et ses partenaires présentent le prochain salon Planète Biodiv’

18h30, Marseille – Chambre des métiers. Cérémonie des vœux 2020 de la Chambre ces métiers et de l’artisanat avec Monique Cassar, présidente de la délégation Bouches-du-Rhône de la Chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’ensemble des élu·es de la Délégation Bouches-du-Rhône.

18h30, Cassis – Maison de l’Europe et de la vie associative. Dans le cadre de sa campagne pour les élections municipales, Berrand Mas-Fraissinet organise une réunion de campagne sur le thème de « l’Urgence Vitale. »

19h, Marseille – Coco Velten. Le média 15-38 Méditerranée présente sa revue annuelle Une année en Méditerranée en présence de l’un des nos photographes algériens Abdo Shanan qui couvre le Hirak, nous en profiterons pour aller également au Liban et en Grèce. Rencontre qui sera suivie d’un mix moyen oriental…