9h – France : Grève nationale contre la réforme des retraites. De fortes perturbations attendues dans les transports et l’Education nationale.

14h – Marseille, Palais de la Bourse : En partenariat avec l’Association française des fundraisers et à l’occasion du Giving Tuesday, café-débats avec les témoignages de Lucie Venet de la Fondation OM, Chloé Chidiac de l’Ecole de la philanthropie, Antoine Chaix de l’Addie, Fabrice Alimi, vice-président de la CCIMP et Cathy Racon-Bouzon députée des Bouches-du-Rhône.

15h30 – Marseille, EMD : A l’occasion de son 35e anniversaire, l’ONG Santé Sud organise une conférence-débat sur le thème : le médecin généraliste et l’équipe de santé en pleine (Ré)volution. Des professionnels du Mali, de Guinée, de Madagascar et de France, apporteront leurs regards croisés sur le rôle du médecin généraliste en France et en Afrique ainsi que sur l’impact des nouvelles technologies sur l’évolution du métier.

18h – Marseille, CNRS – Campus Joseph Aiguier : Conférence « Intelligence Artificielle : comment les machines nous comprennent ? » > Conférence à suivre en direct sur notre site Web et en replay sur notre chaine YouTube.

18h – Fos-sur-Mer, Maison de la mer : réunion de l’Association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos (ADPLGF) pour faire un point avec les avocats sur l’évolution et le suivi des dossiers de plaintes. Une discussion aura lieu sur une 3e procédure à venir pour carence fautive de l’Etat.

19h15 – Aix, Conservatoire Darius Milhaud. Le Territoire du Pays d’Aix organise la 5e édition des Trophées Art & Co.