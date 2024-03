Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Mardi 5 mars 9h45, Marseille. Clôture du dispositif Travel Camp Sud et lancement des promotions 2024 des deux incubateurs régionaux de tourisme Provence Travel Innovation et Linkeus Incubation à l'hôtel de Région. 9h50, Aubagne. La Chambre de métiers et de l’artisanat de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (CMAR), avec Yannick Mazette, son président et Daniel Salenc, président…