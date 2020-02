8h45, Marseille, Incubateur Impulse. Petit-déjeuner urne thème : Les acteurs de la création et du développement des entreprises avec la Satt, l’incubateur Impulse, le pôle Optitec et la start-up Anapix Medical.

10h, Lançon de Provence, Hôtel de ville. Réunion des 70 maires réunis sous le label Maires de Provence.

11h30, Marseille, Espace Bargemon. Inauguration de l’exposition « plongée au coeur des canyons sous-marins de Méditerranée ». À quelques kilomètres de nos côtes, les canyons sous-marins creusent la roche de profondes entailles et révèlent un monde dont nous ignorons presque tout. Battus de puissants courants, ces canyons sont le lieu de tous les échanges biologiques. L’exposition invite le visiteur à emboîter le pas des scientifiques qui ont commencé à percer les mystères des canyons. L’exposition sera ouverte au public du 14 février au 21 juin.

11h30, Marseille, Le Loft de William. Après deux années de forte croissance la startup WeLoge qui investit de l’argent sur les biens de ses clients et invente un nouveau métier immobilier présente son plan de développement. Objectif d’ici fin 2020, être présent dans 40 villes de la moitié sud de la France avec 100 collaborateurs et un chiffre d’affaires multiplié par 3. En présence de Dominique de Saint-Laurent, fondatrice et CEO de Weloge.

13h30, Marseille, WTC Marseille Provence : 5e édition du salon de la finance organisé par Cobfi Il propose une journée de réflexion autour du thème de la finance verte et de l’investissement socialement responsable. À cette occasion, Philippe Zaouati, président de Mirova, et Bénédicte Peyrol, députée spécialisée sur les thèmes de la fiscalité écologique, de la finance verte et de la transition écologique interviendront lors de la séance plénière d’ouverture. Suivront ensuite une série d’ateliers thématiques. Plus d’infos : www.salondelafinance.org

17h Rousset ST Micro. Réunion du Cl’Hub des entreprises inclusives. Le Cl’Hub es Bouches-du-Rhône a pour vocation de réunir toutes les entreprises qui souhaitent agir pour l’inclusion ou qui sont déjà engagées afin de valoriser leurs engagements en faveur de l’emploi, quelle que soit l’envergure de leurs initiatives. Cela peut concerner un recrutement comme l’ensemble de votre politique RH. > Infos et adhésion sur la page dédiée de la CCI Aix Marseille Provence.