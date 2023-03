Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Eric Tocu, administrateur local de l’association Terre de liens Provence-Alpes-Côte d’Azur. En mobilisant de l’épargne solidaire, des legs et des donations, la structure acquiert des terres pour les sortir du marché spéculatif. Elle les réserve ainsi à de jeunes paysans respectueux des sols et de l’environnement. Une manière de lutter contre l’étalement urbain, et l’artificialisation des sols. L’entretien est animé par Yanis Djouder (BFM Marseille) et Rémi Liogier de Gomet’.

Les bougies parfumées Maison Jullien

Dans la rubrique “actu de la semaine”, on parle des annonces réalisées par le producteur d’acier ArcelorMittal. Le sidérurgiste veut investir plusieurs centaines de millions d’euros pour réduire de 35% les émissions de CO² sur son site de Fos à horizon 2030. Deux chantiers porteurs sont prévus pour décarboner l’un des parcs industriels les plus polluants de France. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine. Il s’agit des bougies parfumées écoresponsables Maison Jullien. Leur cire 100% végétale est coulée à la main dans le Vaucluse.

