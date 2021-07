Share on Facebook

Le groupe Enedis, filiale d'EDF en charge de la gestion du réseau d'électricité français, a créé il y a un peu plus de deux ans son laboratoire d'intelligence artificielle à la Cité de l'innovation et des savoirs d'Aix-Marseille (Cisam). Son responsable Romain Gemignani fait le point avec Gomet' sur les premières réalisations et les nouveaux…