Pour cette nouvelle émission de Planète locale, programme diffusé par BFM Marseille Provence en partenariat avec Gomet’, Julie Rampal, journaliste à Gomet’, et Sophie Hébrard reçoivent en plateau le président-directeur général de l’entreprise Enogia, Arthur Leroux. Celui-ci explique le fonctionnement des micro-turbines (appelées ORC) fabriquées par Enogia à Marseille qui permettent à ses clients de transformer la chaleur fatale en électricité pour la réutiliser ou la revendre ensuite. Une technologie particulièrement utilisée dans le secteur maritime, pour recycler les émissions perdues dans les échappements de carburants et les circuits de refroidissements des moteurs. L’entreprise était d’ailleurs présente sur le salon Euromaritime qui s’est déroulé du 28 au 30 juin dernier. Arthur Leroux revient également sur le partenariat noué avec Ademe Investissement et Eiffel. Enfin, il évoque le tournant de l’entreprise vers l’hydrogène : en effet, Enogia planche sur la création d’un compresseur d’alimentation en air pour les piles à combustible, qui permettent de créer de l’hydrogène, énergie renouvelable qui permet de limiter les émissions de CO2.

Côté actualité environnementale, nous revenons sur la remise du label Green Marine Europe qui s’est déroulée à l’hôtel Intercontinental de Marseille le 27 juin dernier au cours de laquelle quatre armateurs locaux ont été distingués : CMA-CGM, Ponant, la Méridionale et Corsica Linea. Ce label vient couronner les efforts accomplis par ces compagnies maritimes pour limiter leur impact sur la qualité de l’air, de l’eau, et sur la biodiversité marine.

L’application Clear Fashion présentée dans Planète locale (crédit : BFM Marseille Provence)

Enfin, l’objet de la semaine était cette fois-ci une application pour téléphone : Clear Fashion, qui permet de scanner les étiquettes de vêtements pour connaître leur impact sur l’environnement. Pratique en période de soldes ! Créée à Reims en 2019 et implantée à Marseille depuis plus d’un an, l’entreprise et son comité d’experts s’appuient sur quatre critères pour évaluer cet impact : les matériaux utilisés, des conditions de travail respectueuses pour les salariés, les effets sur la santé et enfin le bien-être animal.

