Le patron du Petit Nice, Gérald Passedat est intervenu ce matin lors de la conférence de presse organisée par la CCI Aix-Marseille-Provence consacrée à la situation des commerces dans le centre-ville de Marseille et sur la saison touristique.



Le chef 3 étoiles au guide Michelin et à l’hôtel Relais et Châteaux situé entre la calanque de la Fausse-Monnaie et celle de Maldormé, sur la Corniche (Marseille, 7e) a fait part de son désarroi face à la dégradation de l’environnement immédiat de son hôtel-restaurant.

« Je m’aperçois qu’au fil des ans, des mois (…) que la carte postale de mon quartier à l’heure actuelle est écornée par un manque de police, un laisser-aller notoire …» dénonce Gérald Passedat