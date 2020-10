Share on Facebook

Sur réservation en ligne depuis le 5 octobre, les vélos électriques à service longue durée proposés par la Métropole ont commencé à être distribués depuis le jeudi 15 octobre dernier. La tournée de distribution a commencé à La Ciotat, puis à Aubagne, ce lundi 19 octobre après-midi, en présence du maire de la commune Gérard Gazay et d’Henri Pons, vice-président d’Aix-Marseille-Provence Métropole délégué aux transports.

La Ciotat et Aubagne, bientôt Aix-en-Provence

Le prochain rendez-vous concernera cette fois-ci les Aixois. Ce vendredi 23 octobre, le camion relais stationnera à Aix-en-Provence. A savoir que la distribution se fait sur réservation et en fonction de la demande locale. Il faut compter à peu près trente minutes d’entretien personnel avant de pouvoir récupérer son vélo.

Pour rappel, le service Vélo+ compte trois modèles différents (classique, pliant et familial) proposés au tarif de 39 euros sous réserve d’un engagement annuel. Un prix jugé attractif par Charlotte, utilisatrice du vélo+ qui témoigne dans une vidéo publiée sur la page Facebook du service où elle explique ses motivations. Si elle compte d’abord utiliser le vélo pour ses loisirs, elle espère pouvoir l’utiliser lors des trajets domicile/travail et remplacer à terme la voiture. Pour les convaincus, il est encore possible de réserver son vélo sur lepilote.com.

