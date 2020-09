Le compte à rebours est lancé: les vélos électriques à location longue durée proposées par la Métropole Aix-Marseille-Provence arrivent le 5 octobre 2020. C’est à l’occasion de la semaine de la mobilité qui s’est tenue la semaine dernière du 16 au 22 septembre que l’annonce a été faite avec le lancement du site internet entièrement consacré au service de location levélo +. Motivée par une logique de développement durable et par la crise du Covid 19, la Métropole avait acté cette nouvelle offre initialement prévue pour septembre lors du conseil métropolitain du 31 juillet.

Un site internet : dix boutiques mobiles

Les étapes à suivre sont toutes expliquées et illustrées sur le site internet. Après s’être inscrit en ligne (il est possible de recevoir un SMS pour être averti de l’ouverture des inscriptions) et avoir pris rendez-vous avec les équipes du vélos +, les futurs usagers pourront donc récupérer l’un des 2 000 vélos dès le 5 octobre dans l’une des dix boutiques mobiles. Ces camions itinérants « parcourent les routes pour distribuer, reprendre vos vélos et vous conseiller » explique le site internet. Installés à proximité des principales gares routière de la Métropole, le planning des camions sera mis à disposition lors de la réservation du service. Une carte de leur emplacement est déjà disponible sur le site.

Trois modèles différents : 39 euros par mois

Trois modèles sont proposés par le service levélo + au même tarif : le modèle classique, le pliant et le familial (les deux derniers ne sont pas encore disponibles pour le moment). Sous réserve d’un engagement de 12 mois, les usagers devront s’acquitter d’un paiement mensuel de 39 euros. Des tarifs préférentiels sont aussi proposés: un tarif solidaire ( boursiers scolaires et bénéficiaires de la CMUC) fixé à 20 euros par mois et un à 24 euros pour les détenteurs d’un abonnement Pass Integral annuel, permanent ou d’un Pass Métropole étudiant, Sénior.

Pour quatre euros supplémentaires par mois, les parents pourront bénéficier d’un porte bébé ou d’un porte enfant. Par ailleurs, « des abris-vélos sécurisés et gratuits » , « près des gares routières ou des pôles d’échanges » sont compris dans le service. Autre avantage: le site précise que les abonnements sont éligibles à la prise en charge employeur à hauteur de 50%.

Le but est notamment de permettre aux usagers de découvrir le vélo électrique pendant un temps limité pour ensuite acquérir leur propre vélo. « Les expériences d’autres villes ayant mis en place un tel service montrent que c’est bien souvent le cas et donc que ce service est une incitation puissante à un report durable vers le vélo ». Et « pour faciliter le passage à l’acte », il est possible de renouveler son contrat au terme des un an d’engagement.

Liens utiles:



> Le site du vélo + avec les toutes les informations

> La Métropole lance un service de location de vélo électrique longue durée

> Toute l’actualité du vélo dans la rubrique transports de Gomet’