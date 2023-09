Share on Facebook

La location de bateaux se porte bien en Provence. La plateforme française Click & Boat, devenue l’un des leaders en Europe, a enregistré une augmentation de 45% des réservations en juillet-août 2023. Et le Sud n’est pas en reste : entre juin et août 2023, la moitié des navigations ont été effectuées dans la région dont le chiffre d’affaires a augmenté de 16% entre 2022 et 2023, annonce l’entreprise.

Il faut dire que la région dispose de plusieurs atouts considérables : le soleil, la mer, et 6 500 bateaux ancrés en Méditerranée qui représentent 55% de la flotte référencée sur la plateforme. Pour travailler à proximité des partenaires et des clients locaux, l’entreprise parisienne a constitué une équipe à Marseille à partir de 2019. Si 50 emplois étaient promis au départ, la plateforme s’est contentée pour l’heure à recruter 14 salariés.

Click & Boat explique sa croissance grâce à sa stratégie de « s’adapter à tous les budgets » dans une volonté de « démocratiser » les excursions en bateaux. Elle vante aussi un service « simple d’utilisation » « adapté aux différents projets, aux enjeux actuels et au grand public, grâce à la location avec skipper et le développement d’offres complémentaires, comme le bateau sans permis ou encore le bateau électrique. » La location électrique a d’ailleurs bondi de 238% cet été.

La démocratisation de la location de bateaux creuse son sillon année après année : aujourd’hui, deux français sur 10 ont déjà loué un bateau selon l’institut Yougov. En moyenne les prix, sans skipper, pour la journée avoisinent les 50€/personne pour un bateau de huit à neuf places. Mais il faut compter le double (100€/personne) pour naviguer avec un professionnel.

