Cet été, nous avons été plus nombreux à voyager et prendre l’avion. 2 288 332 passagers ont foulé le tarmac de l’aéroport Marseille Provence au cours des mois de juillet et août, soit une hausse de 9% par rapport à 2019 (année de référence avant le Covid) selon les chiffres diffusés par la société AMP. L’aéroport d’Aix-Marseille Provence observe que depuis janvier quelque 479 000 personnes de plus qu’en 2019 se sont envolées depuis sa plateforme.

Les voyageurs se sont dirigés principalement à destination de l’Espagne (243 909), de l’Algérie (187 845), de la Grande-Bretagne (187 087), du Maroc (149 533), de l’Italie (136 847), du Portugal (105 396), de l’Allemagne (101 729) et de la Grèce (89 588).

L’aéroport indique que le trafic des vols intérieurs est en baisse sauf pour la Corse. Le trafic aérien de l’aéroport d’AMP n’a cependant pas augmenté, « Pour autant, les mouvements d’avions ne progressent pas proportionnellement au nombre de passagers, en baisse de 1,7 % depuis le début de l’année. Un phénomène qui s’explique par les excellents taux de remplissage (en moyenne de 80%) et des modèles d’avions comprenant plus de sièges » se félicite la société.

Au premier semestre 2024, le deuxième aéroport régional français ambitionne de davantage déployer ses ailes. De nouveaux vols directs à destination de Dubaï et Beyrouth seront opérés par Transavia. La ville d’Amman en Jordanie verra débarquer les passagers de Ryanair et Air Transat desservira Montréal.

