Aujourd’hui, 60% des produits de luxe haut-de-gamme possèdent un numéro d’identification, une puce NFC ou un QR Code qui les rend uniques. Didier Mattalia et Gaelle Delore connaissent bien la question pour avoir équipé les plus grandes marques quand il travaillait pour l’ancienne spin-off de Gemplus, Tagsys, spécialisée dans l’étiquetage RFID. « On intervenait alors au niveau de la supply chain et on s’est dit que c’était dommage de perdre la traçabilité des produits une fois vendus », raconte Didier Mattalia. C’est de cette idée qu’ils ont créé Trust-Place.

Une assurance pour l’acheteur et un nouveau client pour la marque

Cette start-up marseillaise, née en début d’année, propose de créer un certificat digital d’authentification du produit qui permettra de le suivre sur le long terme. Pour l’acheteur, c’est l’assurance d’avoir un produit authentique et pour la marque, il permet de suivre le nouveau propriétaire « pour le fidéliser, lui proposer des services et d’autres produits », explique Didier Mattalia.

Trust-Place a déjà séduit trois grandes marques de luxe de la maroquinerie et du prêt-à-porter et plusieurs milliers de certificats ont été créés pour leurs produits. De quoi nourrir le chiffre d’affaires de la start-up qui se rémunère 50 centimes pour chaque création de certificat. Trust-Place ambitionne de grandir vite et vise les 30 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici six ans.

Une levée de fonds prévue l’année prochaine

Pour y parvenir, Trust-Place vient de lancer une levée de fonds qu’elle espère boucler au premier trimestre de l’année prochaine. « L’objectif est de lever 600 000 euros dans une première phase et de compléter avec un tour de table de 1,1 million d’euros un an plus tard », précise Gaelle Delore. Cette opération permettra à Trust-Place de se structurer afin de répondre à de gros volumes. Trust-Place envisage notamment de recruter une trentaine de personnes dans les deux années à venir.