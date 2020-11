Babel Med Music change de nom et devient le Babel Music XP. Cette année, les organisateurs de ce forum des musiques du monde innovent avec un « before » 100% digital pour anticiper les réflexions sur l’avenir du spectacle vivant. Cet événement qui prépare le retour du Babel Music XP est organisé jeudi 26 et vendredi 27 novembre 2020 avec la participation de nombreux professionnels du secteur.

Pendant deux jours, des conférences, des présentations et des ateliers seront animés autour de différentes problématiques comme les financements, la solidarité, la technologie ou encore les perspectives post-Covid des acteurs de la musique live en région et à l’international. Le directeur du Babel Music XP, Olivier Rey, définit ce before comme : « une plateforme de partage et de réflexion, solidaire et prospective, dans un moment historique pour l’ensemble de la filière musicale ».

Tout un programme

Parmi les activités proposées, nous en avons sélectionné quelques unes.



Jeudi 26 novembre 2020 :



A 14h – Un atelier sur « la filière face à la crise – le CNM et les soutiens aux entreprises et projets » avec la présence de Aurélie Hannedouche et Marc Thonon.



A 16h – Une table ronde sur « les nouvelles coopérations et solidarités des acteurs professionnels pour une relance » avec la présence de Birgit Ellinghaus, Umair Jaffar, Emad Mabrouk, Amobé Mévégué, Araceli Tzigane.



Vendredi 27 novembre 2020 :



A 10h30 – Une table ronde sur « l’éducation artistique et culturelle (EAC) : l’objectif 100% et la mise en œuvre en temps de Covid » avec la présence de Marie Brunel Marchetti, Mathilde Chevrel, Mehdi Haddjeri, Géraldine Pourrat, Peggy Rago, Gérald Toto.



A 16h – Un panorama mondial qur « état des lieux post-crise covid et perspectives pour les marchés internationaux » avec la présence de Eva Colom Valageas, Patrick De Groote, Brahim El Mazned, Danielle Lefebvre, Claire Metais, Olivier Rey, Christine Semba.



Le Babel Music XP en 2021

Historiquement installé au Dock des Suds, nous savons déjà que le forum se tiendra sur trois jours en 2021. En journée, des marchés d’artistes des musiques du monde. En soirée, des concerts avec dix groupes qui se produiront chaque soir pour vibrer au son des instruments et en live !

