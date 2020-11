Pourquoi ce guide ?

Les 119 maires des Bouches-du-Rhône et leur conseil municipal sont au pied du mur. Malgré une campagne bousculée par la Covid-19, tous avaient promis dans leur programme une politique plus raisonnée, une consommation d’énergie maitrisée, des achats plus responsables, des espaces naturels protégés… Bref, avec son écharpe tricolore, le/la maire endosse le costume de l’élu(e) éco-responsable.

Ce nouveau guide est une vitrine pour les entreprises et pour les institutions qui veulent participer à ce mouvement de responsabilité, qui ont des services de produits, des actions et des innovations à proposer. Il est le bon et seul vecteur qui touchera les décideurs du territoire métropolitain et les grands élus régionaux au moment où se prennent les décisions pour les six années à venir.

Récolter les avis précieux d’experts

La rédaction de Gomet’ a identifié́ des experts de notre région, rigoureux, compétents et reconnus dans leurs domaines pour éclairer la lanterne des acteurs publics. Ils sont 15 à apporter un regard, une analyse et des conseils sur ce sujet.

Couverture du Guide (Crédit : Jean-Yves Delattre)

Relayer les initiatives sur le territoire

Nous allons encore plus loin. Notre territoire ne part pas de zéro. Gomet’ s’est fait l’écho de belles expériences, d’innovations pragmatiques, de choix audacieux réalisés dans nos 119 communes et au-delà, dans toute la région Provence- Alpes-Côte d’Azur. C’est dans la seconde partie de ce guide que nous publions les plus significatives.

Réaliser un annuaire opérationnel

Pour être efficace et agir en connaissance de cause, nous sélectionnons les sites et les adresses des centres de ressources qui peuvent répondre aux attentes des collectivités locales.



Parce qu’il est au cœur du mandat actuel des maires ainsi que de nombreux élus du territoire, et parce qu’il répond à une at- tente sociétale et politique forte, ce guide sera lu et relu, discuté et partagé.

Votre contact

Margot Geay

Tel. : 06 70 08 76 32

Mail : margot@gomet.net

Liens utiles :



> Le Guide Finances sur comment réussir sa levée de fonds à Aix Marseille Provence 2020

> [Transition écologique] Métha’Synergie : faire décoller la méthanisation dans la région Sud

> Sébastien Barles lance le chantier de la transition écologique de Marseille

> Tous nos articles sur la transition écologique