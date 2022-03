« Nous sommes réunis aujourd’hui pour passer à l’action ». La Région Sud et son président ont organisé jeudi 10 mars à l’Hôtel de Région une commission permanente exceptionnelle au cours de laquelle une salve de mesures humanitaires et financières ont été détaillées puis adoptées. Au nom de l’union sacrée, et au vue du contexte géopolitique, les conseillers RN ne se sont opposés à aucun des rapports présentés. Au total, la collectivité régionale mobilise pour ce plan d’urgence quatre million d’euros « à la louche, ça peut monter à cinq millions », indique Renaud Muselier. Sur le volet humanitaire :



• un fonds d’action extérieure FACECO de 50 000 euros est adressé à l’Ukraine

• un chèque de 200 000 euros est adressé à la structure non-gouvernementale Acted en Ukraine, et dans les pays voisin, dont la Pologne

• un fonds de dotation de 100 000 euros est versé à « Pompiers de France » pour le soutien à la prise en charge des réfugiés,

• un fonds de dotation de 30 000 euros est adressé à la fédération nationale de la protection civile (FNPC) pour l’acheminement du matériel

• un convoi humanitaire régional (six semi-remorques de 33 tonnes chacun) est parti de Toulon à destination de la Moldavie et de la Pologne

Nous allons payer le prix de cette guerre par notre pouvoir d’achat, le peuple ukrainien le paye par le prix du sang Renaud Muselier

La Région Sud promet également aux réfugiés des hébergements dans les lycées publics, des repas et la possibilité de voyager gratuitement sur le réseau régional de transport ZOU (200 lignes de bus et 16 lignes de train) jusqu’au 30 juin 2022. La collectivité régionale s’engage à verser à 500 euros aux élèves ukrainiens, biélorusses et russes qui effectuent leurs études en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Des repas à un euro seront également mis à disposition de ceux accompagnés par le Crous. L’institution régionale n’oublie pas les artistes réfugiés, et adresse 50 000 euros à l’association Atelier des artistes en exil. Toutefois, cette proposition n’a pas recueillie l’unanimité. Les élus RN se sont abstenus de voter ce rapport dénonçant une « association d’extrême gauche qui emploie l’écriture inclusive ».



Pour les entreprises directement affectées par la crise diplomatique, la Région déploie un numéro vert, une “task force”, un “pack Sud relocalisation” pour les sociétés dépendantes des importations de la Russie ou de l’Ukraine, et mobilise les partenaires de la “team France Export Région Sud” à destination de celles qui exportent vers ces deux pays. La collectivité garde sous le coude les plans “Région Sud attractivité” et “Région Sud défensif”, destinés à accompagner l’investissement et favoriser la création d’emplois, qui seront déployés si le conflit persiste.