Fondé en 2007 par Matthias Navarro et Nicolas Ponson, le groupe immobilier Redman a annoncé lundi 23 janvier 2023 une première levée de fonds avec Omnes. Une première levée de fonds de plus de 30 millions d’euros (fonds propres et dette) explique la société basée à Aix-en-Provence, créée par Matthias Navarro et Nicolas Ponson, co-fondateurs toujours aux commandes de l’entreprise.

« Nous sommes très heureux de concrétiser un tel partenariat avec un acteur spécialiste et aussi engagé qu’Omnes. Nous avions déjà ouvert le capital du groupe aux salariés depuis 2020, cette nouvelle étape marque un tournant dans l’histoire de Redman. Nous nous réjouissons de pouvoir nous renforcer considérablement tout en restant indépendants et alignés avec nos valeurs », indiquent dans un communiqué Matthias Navarro et Nicolas Ponson. Début janvier, ce dernier expliquait en avant-première à Gomet’ la nécessité de renforcer les fonds propres de l’entreprise afin de pouvoir participer à des projets immobiliers de plus en plus vertueux.

Participation minoritaire et constitution d’un fonds de développement

Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement et de l’investissement en infrastructure qui a accompagné plus de 450 sociétés et dispose de 5 milliards d’investissement sous gestion. « Signataire des principes pour l’investissement responsable des Nations Unies, Omnes intègre les problématiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans ses processus d’investissement, dans l’accompagnement de ses participations, mais également dans les pratiques internes quotidiennes de la société et de l’ensemble de ses salariés », souligne Omnes qui précise que « ses équipes s’engagent dans un partenariat de long terme avec les entrepreneurs pour soutenir la croissance et l’innovation ».

Par l’intermédiaire de CEP2, son fonds dédié à la Ville Durable, Omnes apportera des moyens financiers conséquents à Redman sous la forme d’une prise de participation minoritaire au capital du groupe Redman et la constitution d’un fonds de développement. Ces moyens permettront d’accélérer la croissance de Redman sur ses activités de promotion immobilière bas carbone.

100 million d’euros de chiffre d’affaires en 2023 et doublement à trois ans

Unique promoteur français labellisé BCorp, Redman franchira les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 et pourra, grâce à cette levée de fonds, dépasser les 200 millions d’euros dans les trois prochaines années. Cette opération permettra, entre autres, au groupe, d’intensifier son déploiement sur l’ensemble du territoire français. Une nouvelle étape pour la réalisation d’opérations toujours plus vertueuses : réhabilitation et construction neuve bas carbone, accueil du vivant et préservation de la biodiversité, réemploi des matériaux, usage des sols et mobilités douces…

