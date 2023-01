« Seulement 7 % des femmes obtiennent des financements dans le monde la eech », se désole Céline Mory, déléguée RSE à la direction régionale Orange Grand Sud Est. Fidèle au groupe depuis 25 ans, Céline Mory s’est tout de suite engagée comme mentor dans l’aventure #FemmesEntrepreneuses lancée en 2019 dans toute la France.

Le dispositif vise à accompagner une dizaine de femmes par région, pendant 10 mois, pour développer leur solution numérique, la recherche de financements et leur confiance en elles. La recette Orange mélange ateliers collectifs, animés par l’incubateur Les Premières Sud, Time to Planet ou Rising Sud, et temps de questionnements personnels et entre les participantes. Petit ingrédient personnalisé : le mentorat entre un cadre Orange et une femme entrepreneuse pour la soutenir dans son cheminement professionnel.

Le 20 janvier, au lancement de la 5e édition sur le Campus Orange à la Joliette, les deux femmes s’assoient côte à côte. L’une, Sonia Fiquet, grandes lunettes et cheveux courts, relit sa feuille de présentation. L’autre, Céline Mory, cheveux long ondulés, lui livre ses derniers conseils. Les deux femmes, du même âge, se connaissent déjà. « On s’est fait deux visios », sourit Sonia Fiquet qui souffle après son pitch. L’entrepreneuse de 54 ans, diagnostiquée autiste à 50 ans, a créé son centre de formation en ligne pour aider les personnes atteintes d’autisme à mieux se comprendre et « kiffer sa vie ». Lorsqu’elle raconte son histoire, les participants restent pendus à son récit. Même Pierre Joubert, installé au premier rang pour représenter le fonds d’investissement public Région Sud Invest, lui dit : « Raconter votre histoire personnelle, ça marche très bien. »

Céline Mory (Orange) et Sonia FIquet (Kiffer sa vie) Crédit : MG

Les unes après les autres, les neuf graines d’entrepreneuses sont toutes convaincantes, un brin nerveuses, mais qui ne le serait pas devant une trentaine de regards inconnus ? Âgées d’une quarantaine d’années, elles apparaissent déterminées à entamer une seconde vie professionnelle avec leur projet. « Le réseau et la visibilité qu’un grand groupe comme celui-ci va nous apporter est très précieux. », estime Sonia Fiquet au nom de ses coéquipières.

Les 9 projets sélectionnés par Orange Sud Est :



Atorika SAS, Mallemort : ateliers ludo-éducatifs pour découvrir l’art et la science en expérimentant par Isabelle Van Everbroeck

Le Comptoir de l’hôtellerie, Marseille : e-shop de linge de maison pour les locations saisonnières par Sophie Oudin

Kiffer sa vie, Morères les Avignon : centre de formation, conférences pour les personnes porteuses de la double spécificité Haut Potentiel Intellectuel et Trouble du Spectre Autistique par Sonia Fiquet

O-Kidia, Nice : clinique digitale des troubles du neurodéveloppement et de santé mentale associés pour les enfants et les adolescents en combinant biométrie, biomarqueur digitaux et intelligence artificielle par Vanessa Douet

Up Drive, Cannes : application de gestion à destination des chauffeurs privés par Anna Boukra

Silence Éphémère, Cannes : Plateforme de partage de vidéo NFT musicaux

Lov Now, Draguignan : Conception de fabrication de composteurs collectifs en bois par Cécile Rosati

MadameZefrench, Tain l’Hermitage : création d’emballages réutilisables par Emilie Sibut

Enfants Polyglottes, Ajaccio : livres audio bilingues accompagnés de livres de coloriages pour les 2-5 ans par Audrey Defranchi

En plus du réseau, les participantes bénéficient d’un mentor attitré pour faire avancer leur projet. « J’ai besoin d’un regard distancié et d’une expertise », admet la mentorée. Ce rôle, en plus de son métier chez Orange, tient à coeur à Céline Mory. « On est là pour faire gagner du temps, poser les bonnes questions, et il faut le dire, mettre des coups de pieds au cul », assume-t-elle sans détour.

En fin de présentation, Laurence Kerjean, une entrepreneuse de la dernière saison, partage son expérience. Si depuis, elle a quitté son projet d’application pour accompagner les troubles de la santé mentale, elle témoigne du cheminement qu’Orange a su lui apporter. Et elle n’oublie pas de glisser un gentil mot pour son ancienne mentor : « Une très bonne mentor avec qui je suis toujours en contact. »

