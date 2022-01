Nous terminons aujourd’hui notre tour d’horizon des personnalités locales distinguées dans la promotion 2022 de la légion d’honneur.

Religion : Michel Desplanches

Le Père Michel Desplanches, vicaire épiscopal du diocèse d’Aix-Arles Photo Diocèse Aix Arles

Michel Desplanches, vicaire épiscopal du diocèse d’Aix-Arles, n° 2 de l’évêché pour les néophytes, est nommé au grade de chevalier. Il a créé la surprise dans le monde catholique. C’est semble-t-il son engagement dans le Félibrige, son attachement aux traditions provençales, à la langue de Mistral et son entregent qui sont récompensés.

La plus haute distinction des instances du Félibrige, lui avait été attribuée, le grade de majoral, des mains du Capoulié , Jacques Moutet. En recevant la cigale d’or, le 13 avril 2013, les autorités du Félibrige ont reconnu « son amour de la Nation gardiane, de la Camargue et des Saintes grâce à son implication dans le pèlerinage des Saintes Maries de la Mer ou de la Nation Gardiane à Lourdes » mais aussi sa maîtrise de la langue de Mistral et sa vocation de rassembler et d’orienter les êtres vers l’idéal des traditions de la lengo nostro.

Magistrature, police, sécurité : la Légion d’honneur fait sortir de l’ombre ceux qui font marcher les services publics

Laurence Autes Casanova, infirmière, cadre de santé de première classe au Sdis 13.

Fabrice Castoldi, magistrat, , président de chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence depuis août 2020, après avoir été premier vice-président du tribunal de grande instance de Marseille chargé du service pénal. Selon La Provence, « il est connu pour son charisme, son humour et sa maîtrise de l’audience. »

Christine Charbonnier, secrétaire générale de la direction inter-régionale des services pénitentiaires de Marseille a été directrice de la Maison centrale d’Arles où elle a développé des politiques culturelles actives pour les détenus. Originaire de Charente-Maritime, titulaire d’une maîtrise de droit, après une formation à l’Ecole d’administration pénitentiaire, elle a été directrice adjointe à Toulouse, des RH à Lyon, puis aux centres de rétention de Perpignan et de Nîmes.

Béatrice Melmoux, directrice du greffe à la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Titularisée dans le corps des greffiers en chef en 1995, elle a débuté son cursus professionnel au service du parquet général de la cour d’appel de Nancy. De 1997 à 2004, elle a ensuite exercé à la cellule budgétaire du tribunal de grande instance de Lyon. Elle donne des enseignements à l’École nationale des greffes.

Jean Tigana, vigneron de Cassis Photo Domaine Tigana

Sport : Jean Tigana

Jean Tigana, 66 ans, ancien footballeur, milieu défensif de l’OM, manager général du Sporting Club de Toulon. Avec un palmarès de 411 matches en première division, 26 en Ligue des champions, huit en Coupe des coupes, deux demi-finales en Coupe du monde en 1982 et 1986, cinq fois Champion de France, et deux Coupes de France, il met fin à sa carrière de joueur à 36 ans, et il enchaîne comme entraîneur à l’Olympique Lyonnais, à l’AS Monaco à Fulham, à Istanbul, à Bordeaux, à Shanghai. Il est aussi viticulteur. Après une expérience dans le Bordelais, il a acquis un domaine à Cassis de 15 ha, « La Dona Tigana ».

