Mardi 5 mai, la progression du covid-19 en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur poursuit toujours une décrue encourageante. Selon les chiffres fournis par l’ARS : bien que le nombre de cas contaminés augmente chaque jour (15 208 à ce jour, soit 81 de plus en 24 heures), le nombre de personnes hospitalisées baisse à 1395 (-88) et celui des personnes en réanimation à 210 (-12). A noter qu’on déplore tout de même 14 décès de plus en un jour dans la région, soit 746 au total. Le département le plus touché est les Bouches-du-Rhône : en dépit d’une baisse de 67 cas hospitalisés dans le département ce mardi 5 mai, 838 personnes se trouvent toujours à l’hôpital, dont 143 en réanimation. 435 sont décédées du covid-19.

Pour l’heure, malgré les baisses, la situation évolue donc peu, comme le montre les cartes diffusées par le Ministère des Solidarités et de la Santé mardi 5 mai. Que ce soit en termes de circulation du virus ou de tension hospitalière, le département et l’ensemble de la région restent fort heureusement dans le vert. Les départements du nord-est semblent les plus touchés par l’épidémie. Seule la Région Hauts-de-France passe du rouge à l’orange en raison d’une diminution de la tension hospitalière. Il faudra encore attendre le 7 mai pour connaître la couleur définitive de chaque département.

Au niveau national, la Direction Générale de la Santé informe dans son communiqué de presse quotidien que 24 775 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 987 nouvelles admissions dans la journée du 5 mai. 3340 personnes sont en réanimation à cause du covid-19, avec 111 nouvelles entrées en 24 heures. Le solde entre les entrées et sorties en services de soins intensifs reste cependant négatif, avec -266 lits occupés. Le nombre de décès ne cesse d’augmenter, avec plus de 25 000 décès à ce jour, établissements hospitalier et Ehpad confondus.

