C’était une séquence très attendue du voyage du pape François à Marseille. Tout juste arrivé à 16h30 de l’aéroport Marseille Provence, le pape s’est rendu vendredi 22 septembre à la basilique Notre-Dame de la Garde pour une prière mariale avec le clergé diocésain et un moment de recueillement avec les chefs religieux près du Mémorial dédié aux marins et migrants perdus en mer.

Extraits de son discours : « Je pense aux frères et sœurs noyés dans la peur, avec les espoirs qu’ils portaient dans leur cœur. Face à un tel drame, ce ne sont pas des mots qu’il faut, mais des actes. Mais avant cela, il faut de l’humanité : du silence, de la compassion et de la prière. (…) Nous ne pouvons pas nous résigner à voir des êtres humains traités comme des monnaies d’échanges, emprisonnés et torturés de manière atroce; nous ne pouvons plus assister aux drames des naufrages, provoqués par des trafics haineux et le fanatisme de l’indifférence ! Les personnes qui risquent de se noyer, lorsqu’elles sont abandonnées sur les flots, doivent être secourues. C’est un devoir d’humanité, c’est un devoir de civilisation!

« Ce sont des vies brisées et des rêves anéantis. » Pape François

Le Ciel nous bénira si, sur terre et sur mer, nous savons prendre soin des plus faibles, si nous savons vaincre la paralysie de la peur et l’apathie qui condamne à la mort. En cela, nous, représentants des différentes religions, sommes appelés à donner l’exemple. Ne nous habituons pas à considérer les naufrages comme des faits divers et les morts en mer comme des numéros: non, ce sont des noms et des prénoms, ce sont des visages et des histoires, ce sont des vies brisées et des rêves anéantis. »

Vidéo : le pape François à la basilique Notre-Dame (Vatican News)



Lien utile :

Notre dossier consacré à la visite du pape à Marseille