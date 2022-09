[Idées] Festival « Allez-savoir » à contre temps

Dans une société où le temps se monnaye, le temps se perd, file et défile… On recherche le temps partout, tout le temps, on ne fait souvent que courir après le temps sans en apprécier la valeur. Le festival de sciences sociales « Allez-savoir », organisé pour la troisième année par l’École des Hautes études en sciences sociales (EHESS) et la ville de Marseille du 21 au 25 septembre, nous interroge sur nos habitudes liées au temps : le temps passé au travail, le temps pour soi, le temps dédié aux autres, le temps pris pour la lecture, l’écriture, le temps passé du café ou le temps accordé à la mémoire… Un programme passionnant, fouillé, très intelligent que Gomet’ vous conseille vivement ! Attention, certaines conférences ou balades sont limitées, pensez à réserver.

[Exposition] La biennale d’art à Aix enchante l’automne

Depuis le printemps 2022, la mairie d’Aix-en-Provence propose une biennale pour mettre en résonance plusieurs lieux culturels de la ville. Le troisième cycle de la biennale annonce l’automne jusqu’au 9 octobre. Suivez le programme, déambuler dans la ville… Arrêtez vous dans l’église de la Madeleine pour admirer l’impressionnante œuvre « Museum of the moon » de l’artiste britannique Luke Jerram. Sa lune gigantesque a été conçu à partir d’images de la NASA. Ses 7 mètres de diamètres sont éclairés de l’intérieur pour donner l’illusion au spectateur du relief lunaire. Époustouflant.

Another shot of the Museum of the Moon art installation in Ely Cathedral (Crédit : Biennale d’Aix)

[Photo] Dernier week-end des Rencontres de la photographie à Arles

Que vous soyez professionnel, amateur ou juste curieux, les rencontres de la photographie d’Arles valent le détour. Chaque photo raconte une histoire, une esthétique, une méthode de travail en région, en France et dans le monde. Une occasion également d’arpenter les petites rues pavées de cette merveilleuse ville au bord du fleuve. Samedi 24 et dimanche 25 septembre, deux temps forts sont proposés aux festivaliers.

Les Rencontres d’Arles ont été fondées en 1970 par le photographe arlésien Lucien Clergue, l’écrivain Michel Tournier et l’historien Jean-Maurice Rouquette. (Crédit : Arles 2022)

De 10h30 à 12h, un parcours croisière est organisé avec la visite de trois expositions parmi :

Une avant-garde féministe, Frida Orupabo

À quelle vitesse chanterons-nous

Sandra Brewster, Flou – Julien Lombardi

La terre où est né le soleil – Léa Habourdin

Images-forêts : des mondes en extension

Si un arbre tombe dans une forêt

De 16h30 à 18h, un parcours en centre-ville au départ du cour Fanton est organisé. Même principe, les guides proposerons la visite de trois expositions parmi :

Babette Mangolte, Capter le mouvement dans l’espace

Un monde à guérir

Sathish Kumar, Un garçon du village

Arash Hanaei et Morad Montazami, Hantologie suburbaine

Ritual Inhabitual, Forêts géométriques. Luttes en territoire mapuche

Lee Miller, Photographe professionnelle (1932–1945)

Romain Urhausen, En son temps

[Food] La foire de Marseille « vous régale »

La foire de Marseille revient du 23 septembre au 3 octobre au Parc Chanot. Ce rendez-vous annuel festif met en avant près de 1 000 commerçants de tous horizons (déco, bien-être, arts divinatoires, gastronomie…). Cette année, une application « Massaliote » vous guidera pour retrouver les exposants, vous repérer dans les allées qui fourmillent et… trouver les bons plans. Le thème de 2022, la gastronomie, chère à Marseille, sera fêtée avec un village des Food Trucks et un village provençal.

Dimanche 25, une émission sera tournée sur le podium de la Halle La Régalade avec le chef Norbert. Le chef iconique de l’émission Top Chef présidera le jury du concours « Gourméditerranée » du meilleur cuisinier amateur de 10h à 12h. Puis, de 17h à 18h, Norbert sera juré de la finale du meilleur croissant et de la meilleure baguette de tradition française. Miam !

Affiche de la Foire de Marseille

[Vélo] La voie est libre dimanche sur la Corniche

De la plage des Catalans à Talabot, la Corniche sera uniquement réservée aux mobilités douces ce dimanche de 9h à 20h. Pour la 9e édition, des food-trucks jalonneront le parcours de 3,6 kilomètres dans une ambiance musicale avec des spectacles de chant et de danse. Organisée par la ville de Marseille, « La voie est libre » accueille près de 20 000 cyclistes et piétons à chaque édition. Des jeux pour les enfants comme « terre ludique » seront organisés sur le parking du parc Valmer, une station vélo sera installée au niveau de la villa Gaby. De 10h à 11h, sur la plage du Prophète, une séance de yoga sera organisée puis une séance de pilates de 11h à 12h.

Plan de la voie est livre de dimanche 25 septembre (Crédit : Ville de Marseille)

