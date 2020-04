Share on Facebook

Share on Twitter

Après la malaria, Xrapid s’attaque au coronavirus. La start-up d’origine britannique s’est fait connaître dans le milieu médical avec une application mobile capable d’analyser une goutte de sang. Face à la nouvelle épidémie mondiale, l’entreprise adapte sa technologie pour proposer XrCovid.

Une interprétation rapide des tests sanguins

Basée sur l’intelligence artificielle, la nouvelle application permet d’interpréter les nouveaux tests sérologiques du covid-19. Il suffit de placer le test sous la caméra de son smartphone pour que XrCovid indique si le patient est négatif ou positif en quelques instants. « L’intelligence artificielle brevetée de l’application garantit la conformité du test et la clarté du résultat », promet la société sur son site internet.

En plus de la facilité et de la rapidité de la solution, XrCovid permettrait aux gouvernements de suivre l’évolution de l’épidémie pour organiser le confinement. « Le résultat et les données épidémiologiques sont envoyées à un serveur sécurisé », indique Xrapid.

Pour l’instant, l’application est encore en phase de test en France et au Royaume-Uni. Les tests sérologiques pour le covid-19 ne sont pas encore très utilisés, jugés encore trop peu fiables face aux PCR (test par prélèvement nasal).

Lien utile :



> La start-up santé XRapid (Londres) installe son centre R&D à Marseille