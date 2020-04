Ambroise d’Hauteville et sa famille de trois enfants, travaille pour le groupe américain Steelcase depuis Hong-Kong (8 millions d’habitants). L’ancienne colonie britannique est confrontée à la 2e vague du coronavirus avec un nombre de cas qui a augmenté en mars. Mais la situation reste largement sous contrôle avec 4 décès et 1000 cas détectés positifs depuis le début de l’épidémie. « L’expérience du Sras en 2003 a permis de bien s’organiser » observe Ambroise d’Hauteville.



Il n’y a pas pour l’instant de confinement généralisé mais des incitations au télétravail. Les écoles ont été fermées fin janvier. Depuis deux semaines, des mesures plus strictes ont été adoptées pour les sorties : pas plus de quatre personnes ensemble.

Il craint désormais des restructurations dans les compagnies internationales basées à Hong-Kong. Les premières réduction d’effectifs ont été observées ces derniers jours nous explique-t-il. Dans ce contexte, il espère une reprise rapide en Asie, notamment en Chine, en attendant que la pandémie du covid-19 s’estompe en Europe et aux Etats-Unis.

Liens utiles



Tour du monde : nos précédentes étapes



Tour du monde (5) : toujours pas de confinement officiel en Côte d’Ivoire

Tour du monde (4) : San Francisco, toujours une étape d’avance

Tour du monde (3) : confinement renforcé à Dubaï City

Tour du monde (2) : A Taïwan, « on prend la température à l’entrée des immeubles »

Tour du monde en confinement (1) : pas de sorties le week-end à Belgrade



Le tour du monde en confinement de Gomet’