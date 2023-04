Share on Facebook

Le réseau Zebox s’élargit encore. Après l’inauguration d’un premier centre international en Guadeloupe en 2020, puis d’un autre à Arlington, près de Washington DC, en avril 2022, et bientôt d’un troisième à Abidjan, en Côte d’Ivoire, l’incubateur et accélérateur de start-up technologiques créé à Marseille en 2018 par l’armateur CMA CGM s’apprête à ouvrir en 2023 deux nouvelles antennes à Manchester, en Angleterre, et à Singapour, en Asie.

CMA CGM explique son choix : « À Singapour, au cœur d’un écosystème extrêmement dynamique, ce cinquième hub Zebox rayonnera sur l’ensemble de l’Asie Pacifique, région à la croisée des principales voies de navigation et routes aériennes. Sa situation crée une porte d’entrée stratégique vers le marché asiatique et au-delà, pour les startups singapouriennes mais plus largement pour celles de la communauté.

À Manchester, en tant que premier écosystème européen pour les startups techs, le Royaume-Uni est une localisation idéale pour l’implantation d’un hub d’innovation. Forte de cinq universités, de dispositifs financiers attractifs pour les entrepreneurs et de la multiplication des initiatives en faveur du développement durable, la ville de Manchester offre un potentiel incroyable à l’écosystème startups ».

235 millions de dollars levés depuis 2018

Cette double implantation a été dévoilée mercredi 12 avril, à Paris, par le président directeur général du groupe CMA CGM, Rodolphe Saadé. Selon la multinationale marseillaise, la communauté Zebox, comprenant désormais 17 partenaires et plus de 130 start-up (Searoutes, Electrotempo, Carbon Blue, Deki…), aurait contribué depuis son lancement à lever plus de 235 millions de dollars de financement.

Zebox Ventures : des transports au futur du travail

Rodolphe Saadé a par ailleurs annoncé le lancement de Zebox Ventures, un fonds d’amorçage destiné aux start-up françaises et étrangères, ayant pour objectif d’investir, chaque année, dans une cinquantaine de start-up. Au travers de tickets moyens de 50 à 250 000 euros, Zebox Ventures « interviendra dans des secteurs diversifiés en lien avec les principaux domaines d’application de Zebox : optimisation du transport et logistique, mobilité ; décarbonation et transition énergétique ; digitalisation des process, AI ; future of work ».

