Le réseau Zebox s’élargit à la Côte d’Ivoire. Après l’inauguration d’un hub en Guadeloupe en 2019, puis d’un second à Arlington, près de Washington DC, en avril 2022, l’incubateur et accélérateur de start-up technologiques créé à Marseille par l’armateur marseillais CMA CGM (52,2 milliards d’euros de CA en 2021) s’apprête à ouvrir une toute nouvelle antenne internationale. « On a également la Côte d’Ivoire qui va ouvrir l’année prochaine », annonce Rodolphe Saadé, le président directeur général de CMA CGM, à l’occasion d’une table ronde sur le thème du metaverse et du digital organisée jeudi 7 juillet dans les locaux marseillais de Zebox installés au sein de la Cité des savoirs et de l’innovation d’Aix Marseille.

« On souhaite promouvoir la jeunesse ivoirienne » Rodolphe Saadé

« Nous sommes présents en Côte d’Ivoire depuis de très nombreuses années et on souhaite là aussi promouvoir la jeunesse ivoirienne, assure Rodolphe Saadé, s’il existe un moyen de l’aider à développer des idées innovantes, Zebox va intervenir ».

Le natif de Beyrouth se réjouit au passage que « de grandes stars de la tech » soient venues à la rencontre des start-up marseillaises de Zebox – faisant référence à Laurent Solly et Antoine Bordes, respectivement vice-président Europe et directeur général de l’intelligence artificielle du groupe Meta (ex-Facebook). Depuis sa création en 2018, Zebox a accompagné plus de 84 start-up dont Keeex, Searoutes ou encore Kiro.

Revoir la table ronde « Regards croisés » organisée jeudi 7 juillet à Zebox Marseille

Liens utiles :



> [Telex éco] Calanques, Emplitude, Zebox, Innate Pharma, Arabsat, BlueWay

> Elisabeth Borne et Rodolphe Saadé inaugurent Ze Box, la boîte à innovations de la CMA CGM