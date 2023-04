Créée il y a huit ans, l’association T’cap21 regroupe désormais une quarantaine de familles dont un enfant est atteint de trisomie 21, ou syndrome de Down. À l’origine du collectif, comme l’explique Katia Bergamelli, « nous avons constaté que peu de choses leur était proposé à l’âge adulte ». En juin 2019, Katia Bergamelli est détachée de son entreprise – le groupe CMA CGM – pour lancer avec l’association et le soutien de la SNCF un vaste projet : réhabiliter l’ancienne gare de Niolon en café et chambres d’hôtes mais surtout offrir à ces jeunes adultes un véritable cadre de vie pour gagner en autonomie résidentielle et professionnelle. Bénéficiant du statut d’entreprise adaptée, il est désormais possible de les salarier.

Un gîte touristique flambant neuf

Au rez-de-chaussée, le “Train Inc Café” est déjà ouvert. En salle ou en terrasse, on y déguste des salades, des sandwiches, des tartes salées ou sucrées…, préparés sur place, avec même quelques ingrédients provenant du jardin en permaculture. Dans les étages supérieurs, les travaux sont sur le point de se terminer. « Au 1er, poursuit Katia Bergamelli, nous avons aménagé un appartement avec deux chambres et salles de douche individuelles, cuisine équipée et salle à manger pour que nos jeunes, accompagnés d’un parent bénévole ou d’un éducateur, puissent séjourner car certains viennent de loin pour travailler, mais toujours dans le but d’acquérir plus d’autonomie. »



Au second étage, quatre chambres claires, également avec salle de douche individuelle et vue sur la mer ou colline, attendent les voyageurs-marcheurs. Puis, sous les combles entièrement refaits et actuellement occupés par l’atelier couture de l’association, prendra place bientôt un dortoir. « Grâce à un partenariat avec l’enseigne Alinéa, nous avons bénéficier de l’aide de leur décorateur et de leur mobilier, nous attendons prochainement des couchettes de la SNCF. Au final, ce sont 25 places que nous allons pouvoir proposer. »

AvecT’cap21, on prolonge l’arrêt en gare de Niolon (©DV)

Des activités et rendez-vous pour tous

Tout au long de l’année, Tcap’21 organise des activités variées autour de la culture et du sport. Ici, c’est jardin partagé, atelier de couture, vente des produits confectionnés … tout est pensé autour de l’échange et de la création. Identifié comme un tiers-lieu ressources, le projet a obtenu le label “Fabrique de territoire” et s’ouvrira prochainement à l’accueil d’autres activités ou résidence d’artistes. Quant à sa petite scène dans le jardin, elle accueillera le 29 avril prochain l’humoriste Marine Le Clezio et son spectacle Mon corps me parle.

« C’est le premier projet de la sorte en France et nous avons envie d’essaimer », conclut Katia Bergamelli. En effet, c’est une bien belle façon de faire revivre ce patrimoine ferroviaire souvent abandonné et de permettre à tous ces jeunes de se sentir utiles, comme tout un chacun.

Pour suivre les projets de T’cap 21 ou apporter votre soutien :

https://www.tcap21.fr

