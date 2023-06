L’ancien footballeur et entraîneur, originaire de Marseille, Zinedine Zidane, continue de s’impliquer sur le territoire. Cette fois, c’est en soutien à l’association Le Point rose, créée en 2015 par Nathalie Paoli et Laurent Courbon, que la star est venue apporter son engagement. Et Zizou n’a pas caché son émotion à l’occasion de la présentation qui avait lieu lundi 19 juin à Istres, la ville dans laquelle la Maison du Point rose va s’implanter. Ce sera sur le domaine agricole du Conclué en bordure de l’étang de Berre pour accueillir les enfants atteints de maladies incurables et leur famille.

Je vais vous soutenir à fond Zinedine Zidane

Zinedine Zidane en acceptant le parrainage dévoilé au pavillon de Grignan n’a pas pu retenir ses larmes : « Sincèrement, vous n’avez pas idée. Je vais tout faire pour accompagner ce projet et toutes ces familles. Vous avez choisi la bonne personne et je vais vous soutenir à fond». Il faut dire le sujet le touche particulièrement, lui qui a vu ses parents perdre un enfant : « perdre un enfant, c’est la chose la plus terrible qui existe. Mes parents l’ont eu, et je sais que c’est dur » a-t-il poursuivi.

« Ce qui sera la Maison du Point rose à Istres offrira d’abord aux familles un lieu de vie ! Un lieu de répit et de ressourcement. Car ce qui peut aider une famille à vivre l’impensable c’est d’abord, encore et toujours la vie. Une vie que les parents n’ont plus la force d’accueillir et que ce lieu, avec ses professionnels, sa nature, ses ressources et ses liens permettront d’accueillir à nouveau », a déclaré Nathalie Paoli, la présidente l’association Le Point rose. Elle a également annoncé le même jour le lancement du fonds de dotation nécessaire à la réalisation du projet.

Le Point rose : plus de 500 familles accompagnées en France



Le Point rose est une association nationale reconnue d’intérêt général qui accompagne les personnes confrontées à la fin de vie d’un enfant et au deuil d’un enfant pour « les aider à vivre l’impensable et à trouver la voie de la résilience. Ajouter de la vie aux jours quand on ne peut ajouter de jours à la vie, aider les familles à sortir de leur isolement et à trouver des ressources matérielles et psychologiques dans la vie, la solidarité, le sport, la nature…, telles sont les ambitions de l’association.

Depuis sa création en 2015, l’association a accompagné plus de 500 familles en France. Elle a mis en place un numéro vert permettant un soutien 24/24h et 7/7j, le 0805 38 38 83 et elle compte plusieurs antennes régionales. Elle porte depuis des années le projet de création d’une “Maison du Point rose” qui sera un lieu de répit pour les enfants en soins palliatifs et un lieu de ressourcement pour leurs familles, offrant aux personnes confrontées à la mort d’un enfant des séjours thérapeutiques et une prise en charge pluri-disciplinaire. »

L’ancien domaine agricole de Conclué, situé route de Saint-Chamas, sur près de 27 hectares dans la nature, à deux minutes d’un accès à l’étang, et à cinq minutes du centre-ville. Le début des travaux est prévu pour la fin de l’année, avec une livraison annoncée mi 2025.

