A la découverte du ciel étoilé avec Unistellar



Explorez les confins de l’univers lors de la première soirée estivale d’Unistellar à Martigues ! Du 23 au 25 juin 2023, l’événement international “On The Moon Again” invite les passionnés d’astronomie à lever les yeux vers le ciel et à contempler la majesté de la Lune et les merveilles célestes à travers leurs télescopes, directement dans les rues de la ville. Organisée par le club d’astronomie M13 de Martigues, cette initiative offre aux amateurs d’espace de la région une occasion exceptionnelle de partager leur passion avec les curieux et de les initier à l’art de l’observation céleste.

Du 23 au 25 juin à 21h

Martigues – Terrasses de la Chapelle Notre Dame des Marins

Zamdane et ses amis : tous ensemble pour sauver des vies !

La musique se met au service de la solidarité ! Rendez-vous le 24 juin sur l’esplanade du J4 à Marseille, de 17h à 2h, pour soutenir SOS Méditerranée. Une programmation riche vous attend, avec la présence d’artistes engagés tels que Zamdane, Hatik, Rim’k, Bengous et Paga, Nemir, The Magician, Bekar, TK et bien d’autres. Chaque billet contribue directement aux opérations de sauvetage en mer. 100 % des recettes de cette soirée seront intégralement reversées. En plus des spectacles, vous pourrez profiter de stands d’information et d’animations pour une soirée à la fois festive et solidaire.

Le 24 juin de 17h à 2h

Marseille – Esplanade du J4

> Billetterie

Les Nuits [en mouvement] du Stadium : le cirque à l’honneur

(Crédit CIAM)

Découvrez les performances captivantes du cirque lors de la 2e édition des Nuits [en Mouvement] 2023 le samedi 24 juin, organisée par le CIAM et la ville de Vitrolles. Plongez au cœur du Stadium de Vitrolles et laissez-vous émerveiller par des numéros artistiques circassiens. Les artistes du Cirque Graphique vous réservent une démonstration fusionnant manipulation d’objets et illusions, tandis que Mathias Goethals vous surprendra avec un numéro d’équilibre sur cannes qui défie toute logique. Avec :

Le Cirque Graphique – manipulation jonglée

Mathias Goethals – équilibre sur cannes

“Pulse” de la compagnie Kiaï – triple trampoline

Le samedi 24 juin

Vitrolles – Le Stadium

Ouverture du site 17h30 – fermeture 21h30

Spectacle tout public à partir de 7 ans

> Billetterie

JPO de Marseille Fos : explorez le cœur du commerce mondial

Le port de Marseille Fos est un port de commerce international interconnecté avec plus de 500 ports à travers le monde. Chaque année, il traite entre 75 et 80 millions de tonnes de marchandises (Crédit : GPMM)

Embarquez pour les journées portes ouvertes du port de Marseille Fos : 9 visites en bateau gratuites les 24 et 25 juin 2023 ! Venez découvrir de près ce centre économique d’envergure, un carrefour vital connecté à plus de 500 ports à travers le monde.

Le samedi 24 juin : Préparez-vous à embarquer pour découvrir l’immensité des bassins du Golfe de Fos !

4 visites d’une durée moyenne de 2h sont proposées au cours de la journée.

Départs à 9h – 11h – 14h – 16h

Lieu d’embarquement : Port de Bouc, Cours Landrivon, embarquement pont Van Gogh (devant la Mairie)

Le dimanche 25 juin : Plongez au cœur du port historique de Marseille pour une expérience immersive unique !

5 visites d’une durée moyenne d’1h30 sont proposées au cours de la journée.

Départs à 9h – 11h – 14h – 16h – 18h

Lieu d’embarquement : Marseille, quai du J4, poste 96 (devant le Mucem)

Les 24 et 25 juin

Port de Bouc – Cours Landrivon pont Van Gogh (samedi)

Marseille – quai du J4, poste 96 (dimanche)

Les passagers devront se présenter 15 min avant l’heure de départ, munis d’une pièce d’identité

Asie Fantasmée : plongez dans l’exotisme en Provence au château Borély

Explorez les mystères de l’Orient au cœur de la Provence. Du 23 juin 2023 au 19 mai 2024, le château Borély accueille une exposition temporaire intitulée “Asie fantasmée, Histoires d’exotisme dans les arts décoratifs en Provence aux XVIIIe et XIXe siècles”. L’exposition présente plus de 400 créations issues des collections de la Ville de Marseille et complétées par des prêts de collections privées et publiques, dans le but de mettre en avant l’attrait pour un pays étranger dont les manifestations sont moins connues en Provence.

Cette exposition a été pensée autour de quatre thématiques transversales :

L’importance de l’Asie comme modèle et source d’inspiration dans les arts décoratifs provençaux,

La fascination de la Provence pour les objets et les décors provenant de l’Empire ottoman dont les « turqueries » sont l’une des manifestations,

L’attrait des grands collectionneurs marseillais pour l’Asie et ses aires géographiques connexes : Inde et Amérique

L’expression du goût pour l’exotisme dans les productions textiles, en particulier les Indiennes.

Du 23 juin 2023 au 19 mai 2024

Marseille – château Borély

Plein tarif : 6€ / tarif réduit : 3€

Cosquer fête la musique !

Crédit DR

Quelles étaient les caractéristiques de la musique de nos ancêtres ? Comment l’ont-ils créé et dans quel contexte ? Le samedi 24 et dimanche 25 juin, la réplique de la Grotte Cosquer propose un atelier de fabrication de paléo-instruments. Le/a médiateur/trice présentera d’abord nos connaissances sur la musique du paléolithique supérieur, ainsi que des présentations et des démonstrations d’instruments. Après cela, vous aurez le temps de créer et de présenter votre propre instrument de musique selon les techniques de nos ancêtres : la flûte, le rhombe (instrument à vent) et la sonnaille, qui ressemble à une maracas préhistorique.

Les 24 et 25 juin

Marseille – grotte Cosquer (à côté du Mucem)

Sur inscription (dans la limite des places disponibles)

A partir de 6 ans

Durée : 45 minutes

Salon de Provence accueille le plus grand festival de foodtrucks du sud

Venez découvrir les nourritures du monde entier ! Du 23 au 25 juin 2023, Salon-de-Provence accueillera le plus grand rassemblement de Foodtrucks du sud de la France. Plus de trente trucks de nourriture, vin et bière seront présents dans un cadre musical familial. Le plus : des animations pour petits et grands : ateliers de cuisine, tournois de jeux d’arcades, scène musicale et bien d’autres.

Du 23 au 25 juin

Salon-de-Provence – Place Morgan

La voie est libre jusqu’à 22h !

La Ville de Marseille organise la première édition nocturne de “La Voie est libre”, dimanche 25 juin. A cette occasion, les Marseillaises et Marseillais pourront déambuler sur la Corniche sur des horaires élargis : de 10h, jusqu’à 22h. Au programme de ce dimanche 25 juin :

Le matin : activités douces, sportives, massages, ateliers…

L’après-midi : sieste musicale, lecture de contes, jeux d’échecs, activités pour les enfants, mini-concerts…

Le soir : apéro musical, bal musette, karaoké avec chansons marseillaises… Et d’autres surprises !

