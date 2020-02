Le 3 février dernier à Concarneau, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement, dévoilaient le nom des 80 premières structures lauréates de l’appel à manifestation d’intérêt « fabriques de territoire et fabriques numériques de territoire ». Parmi elles, l’association de préfiguration de la gare numérique de Carpentras.

Pour accompagner les transformations des territoires, les tiers-lieux jouent un rôle moteur. Espaces de co-working, ateliers partagés, fablab… ce sont les nouveaux lieux du lien social, de la création et des initiatives collectives. Ils se sont développés grâce au développement numérique des territoires. Près de 1800 tiers-lieux étaient recensés en France en 2018; l’objectif de l’État est d’identifier 300 « fabriques de territoire », existantes ou en projet, dont 150 implantées en quartiers prioritaires de la politique de la Ville (QPV) et 150 dans les territoires ruraux.

A Carpentras, la Cove (Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin) réhabilite depuis 2019 l’ancienne gare SNCF en coopération avec des acteurs locaux. L’objectif est de créer, sur une surface de 1 142 m2 desservie par le réseau de fibre optique, un véritable écosystème consacré aux nouvelles technologies sous la forme d’un pôle de services dédiés aux nombreuses TPE locales.

Une fabrique de territoire, c’est quoi ?

C’est une tête de réseau qui joue un rôle de :

• lieu ressources pour les porteurs de projets environnants ;

• lieu de formation et d’apprentissage ;

• lieu d’inclusion numérique pour les populations éloignées d’Internet et de ses nouvelles opportunités.



L’objectif est de les développer dans les territoires qui en sont dépourvus.

Source: COVE.

