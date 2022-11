Il y a tout juste un an, fin octobre 2021, Mark Zuckerberg, renommait Facebook « Meta ». Une manière bien explicite pour le dirigeant du réseau social d’annoncer sa stratégie de développement dans le métavers, un monde virtuel qu’il considère comme la future grande évolution d’internet. Pour construire ce nouveau monde en 3D, Meta avance ses pions en France en misant sur la formation des jeunes. C’est à Marseille, dans les locaux de la start-up spécialisée en formation professionnelle inclusive Simplon.co installée au Cloître (13e), que Meta ouvrira sa première « Academy du métavers » le 5 décembre.

Dans un mois, une vingtaine de demandeurs d’emplois, sélectionnés après une auto-évaluation, commenceront l’apprentissage de deux métiers dits « d’avenir » : technicien en réalité virtuelle (VR) et concepteur-développeur spécialisé en technologies immersives (réalité virtuelle, augmentée et mixte) et métavers. Ce dernier métier émergent étant identifié par France Relance comme « en tension sur le marché de l’emploi », indique Simplon.co. A la suite d’une première phase de « formation intensive » de trois à quatre mois, les élèves intègreront une entreprise partenaire en alternance pendant 15 à 16 mois.

De gauche à droite. Renaud Muselier, président de la Région Sud, Véronique Saubot, directrice générale de Simplon.co et Laurent Solly, vice-président Europe du Sud de Meta (Crédit : Regis Cintas-Flores)

L’enseignement dispensé par « l’Académie du métavers » est financé grâce au contrat d’alternance en entreprise, financé par les opérateurs de compétences (OPCO) agréés par l’État. Un modèle déjà mis en place depuis 2020 par l’école du numérique la Plateforme qui se prépare à accueillir 3 000 élèves en 2026 sur un nouveau campus de 25 000m2 rue de la Madrague-Ville ( 15e). Certaines entreprises, curieuses du développement du métavers, se sont déjà positionnées pour intégrer un apprentis comme Wixar, Abim et Cross the age.

La Région Sud soutient la formation des métiers liés au développement du métavers

Ce programme n’aurait pu aboutir sans le partenariat de Meta avec Simplon.co et la Région Sud, séduits par la promesse de création d’emplois dans la région. Renaud Muselier, le président de la Région Sud, démontre son intérêt pour cet écosystème naissant en allouant 350 000 euros à Simplon pour ouvrir l’école. « Ouverture, inclusivité, modernité, l’Académie du métavers répond à tous les critères de formation que la Région Sud entend développer, afin de se positionner parmi les plus innovantes d’Europe. », indique l’élu.

Alexandre Chervet remplace Laurence Bricteux à la tête de Simplon dans la région Sud

En 2022, Alexandre Chervet, rejoint l’organisme de formation au numérique inclusif pour diriger les activités de l’entreprise sociale et solidaire dans la Région Sud d’où il est originaire. Il remplace à ce poste Laurence Bricteux qui a quitté l’entreprise au printemps dernier. Alexandre Chervet a co-fondé en 2014 Corporate for Change, filiale commerciale de l’association Ticket for Change qui œuvre pour accompagner les organisations dans leur transition sociale et environnementale. Durant sept ans, il a occupé plusieurs rôles au sein du groupe Ticket for Change, jusqu’à siéger au Comité de Direction en tant que directeur du développement. Fin 2020, il prend la direction en France du groupe INCO qui vise à inventer une économie plus inclusive et plus durable au travers de fonds d’investissements à impact, d’incubateurs de start-ups à impact et de tiers-lieux innovants.

Après Marseille, l’Académie du métavers fleurira dans d’autres villes françaises : Nice, Paris et Lyon. Au total, une centaine d’élèves participera à la première promotion d’apprentis en France pour construire le renouveau d’internet.

> Pour s’informer sur les inscriptions

