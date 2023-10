Le littoral sud passe à 30 km/h. Pour la sécurité et la tranquillité de tous et dans le cadre du projet d’apaisement du littoral sud visant à réduire les vitesses excessives et le stationnement anarchique, la mise en place de l’abaissement de la vitesse maximale à 30 km/h sur une zone allant de la Pointe-Rouge à Callelongue a été achevée ces derniers jours, avec la pose des panneaux de signalisation, annonce la mairie des 6e et 8e arrondissements de Marseille.

Du fait de l’important trafic automobile aux heures de pointe, la vitesse moyenne était déjà inférieure à 30km/h mais des vitesses excessives étaient régulièrement constatées, en particulier en soirée. Ces vitesses excessives mettent en danger les piétons et cyclistes dans une zone où les trottoirs demeurent étroits et les pistes cyclables inexistantes.

Dans ce contexte, « il est nécessaire de sécuriser et protéger les piétons et cyclistes par la limitation de la vitesse de circulation à 30 km/h », explique Olivia Fortin, maire des 6e et 8e arrondissements de Marseille.

Olivia Fortin : « une étape importante »

La maire de secteur poursuit : « Elle s’inscrit dans une démarche de concertation avec, notamment, les comités d’intérêts de quartiers, qui accompagne l’action public de la Ville de Marseille. Elle permettra également de lutter contre les nuisances sonores. Des contrôles de vitesse, par la police municipale et nationale, ont déjà lieu régulièrement pour vérifier que cette limitation soit bien respectée. C’est un étape importante que nous franchissons aujourd’hui pour permettre un apaisement de cette zone. »

La zone 30 concerne :

Avenue de la Pointe Rouge

Avenue d’Odessa

Promenade du Grand Large

Avenue de la Madrague

Avenue de Montredon

Chemin des Goudes

Boulevard Alexandre Delabre

et sur les rues adjacentes

Panneau de limitation de vitesse à 30km/h sur la zone allant de la Pointe-Rouge à Callelongue. (Crédit photo : Maire du 6-8)

De plus, selon la mairie du 6-8, « une nouvelle signalisation va voir le jour à l’entrée du parc des Calanques et sur la route des Goudes pour faire évoluer les usages sur la chaussée et mieux indiquer les parkings dédiés aux visiteurs. À cet effet, un arrêté va être pris pour interdire le stationnement sur bas côté en dehors des emplacements matérialisés. » La signalisation devrait être mise en œuvre dans les mois qui viennent de façon à sécuriser pour le printemps 2024 la circulation des bus, des vélos et piétons dans de bonnes conditions.

