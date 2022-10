Jam session, théâtre de marionnettes et d’objet, grand déballage… La sélection de bonnes idées de sorties pour le week-end prolongé du 28 au 31 octobre.

Soirée jam !

Chanteurs, rappeurs, musiciens… Chaque dernier vendredi du mois tous les « jammeurs » de Marseille et d’ailleurs sont invités à monter sur la scène du Coco Velten ! Le tout sur la terrasse du lieu ouvert en 2019, dont les bénéfices du bar permettent de péreniser le modèle économique du lieu ouvert en 2019 et accueillant des personnes en insertion, des entreprises de l’économie sociale et solidaire ainsi qu’une cantine.

Le 30 septembre dernier, la Ville de Marseille actait le rachat du lieu par son bailleur Marseille Habitat. Pour les beaux jours du Coco… olé !

Coco Velten

16 rue Bernard du Bois

13001 Marseille



> Détails

Concert caritatif

Renaud Capuçon, violoniste français à succès, se produira au théâtre de l’Odéon ce samedi 29 octobre à 20h.

Le concert est organisé au profit des blessés des armées et des familles des soldats morts au combat par le général de corps d’armée, gouverneur militaire de Marseille.

Samedi 29 octobre – 20h

Théâtre de l’Odéon

162 La Canebière

13001 Marseille

Grand déballage aux Aygalades !

Toute la journée ce samedi au jardin des Aygalades, c’est le grand déballage ! Un vide-grenier et un vide atelier d’artistes sont organisés par Lézarap’art en partenariat avec l’Association des Amis des Aygalades et Lieux Publics. L’opportunité de trouver des pépites qui traînent dans les placards et sur les étagères de particuliers, d’artistes, collectifs et compagnies… Sur place, il sera possible de se restaurer et une buvette sera installée.

Samedi 29 octobre

9h – 17h

La Cité des Arts de la rue

225 avenue Ibrahim Ali

13015 Marseille



> Détails

Halloween à OK Corral

C’est l’un des événements de la saison les plus attendus par les enfants et adolescents qui trépignent d’impatience chaque année avec, bien sûr, pour date clé ce lundi 31 octobre. Mais pour permettre à tout le monde d’en profiter, le parc d’attractions OK Corral fête fantômes et sorcières tous les jours des vacances scolaires. Direction Cuges-les-Pins, ce week-end mais aussi toute la semaine à venir. À l’affiche, du grand show équestre et pyrotechnique version zombie mais aussi de la magie et bien d’autres histoires racontées en 9 spectacles par jour dont 7 différents, sans oublier la Grande Parade “Sang pour sang Dark”. Autres animations spéciales Halloween : La Maison de Casper pour les plus petits, Le Passage de l’enfer et Le Cabinet du Dr Lozano pour les plus courageux. Et bien sûr 33 autres manèges aux sensations variées pour amuser toute la famille.

Jusqu’au dimanche 6 novembre

10h – 18h

OK Corral

D8N

13780 Cuges-Les-Pins



> Détails

Dans l’intimité d’Yves Klein

Yves Klein, Monochrome bleu, (IKB 22), 1957 troué par le feu (s.d.), pigment pur et résine synthétique sur papier brûlé, 23,5 x 18 cm, collection particulière © Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris, 2022

L’Hôtel de Caumont consacre à partir du vendredi 28 octobre une exposition à l’artiste niçois et fait dialoguer son oeuvre avec sa vie personnelle. Laissant derrière lui un héritage aussi important que sa carrière fut fulgurante, non sans critique parmi ses contemporains – Yves Klein est définitivement un des artistes incontournables de la seconde moitié du 20e siècle. Non seulement pour avoir créé et breveté sa propre couleur (le bleu de Klein) – qui n’a d’ailleurs jamais été commercialisée ni révélée – mais aussi pour être un précurseur de la performance artistique. Ses fameuses Anthropométries, où des modèles nues s’enduisent de peintures et impriment leurs corps sur des feuilles de papier, sont considérées comme un précédent et ont fait couler beaucoup d’encre.

À Aix-en-Provence, le visiteur est invité à s’immiscer entre les oeuvres de l’artiste dans les dimensions personnelle et spirituelle de l’artiste. La soixantaine d’oeuvres présentée permet de plonger dans ses origines familiales, ses cercle d’amis, ses relations avec ses modèles ou encore ses conditions de matérielles de travail. À découvrir sans attendre !

Hôtel de Caumont

3 Rue Joseph Cabassol

13100 Aix-en-Provence



> Détails

En ribambelle avec les marionnettes !

Le festival En ribambelle revient pour les vacances de la Toussaint et prend place au Mucem pour quelques spectacles. Des Fables de la fontaines à Macbeth de Shakespeare, de la littérature jeunesse à la bande dessinée, les marionnettes et le théâtre d’objets sont convoqués pour le plaisir des plus petits aux plus grands.

Des berceuses aux cornemuses écossaises… ce samedi 29 octobre, c’est toute l’oeuvre de Shakespeare qui est revisitée au travers d’un jeu d’acteurs, d’objets et de musique pour un spectacle ludique, poétique et musical. Pour les bébés et les familles.

Puis, lundi c’est un Océan d’amour qui est proposé. Un océan déchaîné, un pêcheur lui-même pêché, des Bigoudènes et de nombreuses mouettes. Un théâtre d’objet et univers de papier où l’imagination vogue au gré d’une histoire muette et décalée.

Baby Macbeth – Samedi 29 octobre 15h / 17h – Dimanche 30 octobre 15h / 17h

Un océan d’amour – Lundi 31 octobre 15h / 17h

Mucem

J4 – Auditorium



> Détails