La 4e édition de la Fête du vélo à Aix-en-Provence se déroulait dimanche 26 mai sur le cours Mirabeau. Gomet’, média engagé de longue date pour le développement de la petite reine et des mobilités douces, était présent sur place tout au long de la journée.

Après avoir donné la parole aux adjoints de la Ville d’Aix, Eric Chevalier et Kayané Bianco, nous avons fait le point sur l’actualité métropolitaine du vélo en recevant sur notre plateau média les responsables des associations actives sur le territoire. Les interviews des personnalités du “système vélo” à Aix-Marseille, c’est à voir sur Gomet’.

Olivier Domenach, président de l’Adava Pays d’Aix : « On avance doucement mais sûrement »

Comme pour les autres éditions, Olivier Domenach, le président de l’Adava (Association pour le Développement des Alternatives à la Voiture à Aix) Pays d’Aix n’a pas chômé ce dimanche 26 mai. L’association co-organise l’événement avec la Ville d’Aix. Entre préparatifs, discours, balades à vélo avec les visiteurs, Olivier Domenach a pris le temps de faire un point sur l’actualité avec Gomet’. Alors que le trafic vélo reprend sa progression, après une baisse en 2023, selon les points de comptage de l’Adava, Olivier Domenach fait des propositions pour développer encore la culture vélo : utilisation des panneaux d’affichages pour de l’info sur les nouvelles règles du code de la route, traitement des zones accidentogènes… Il aimerait que les aménagements pour des pistes cyclables sécurisées soient toujours plus nombreux mais veut rester optimiste : « On avance doucement mais sûrement. »

Christophe Monnier, président du Collectif Vélos en ville (Marseille) et VP Ramdam : « développer le système vélo »

Christophe Monnier, le président de l’association marseillaise Vélos en ville a tenu à être présent pour la Fête du vélo à Aix. Celui qui est également vice-président de Ramdam, le collectif qui regroupe les associations métropolitaines, estime en effet qu’il est important que des fêtes du vélo aient lieu partout sur le territoire. Il vante les mérites de la collaboration et du dialogue entre les communes et les associations pour construire un système vélo efficace. La Fête du vélo à Marseille aura lieu samedi 16 juin sur l’avenue du 1er Prado. Au programme de nombreuses animations et une convergence cycliste organisée depuis les différents quartiers de Marseille qui promet beaucoup. Plus d’infos sur le site de Vélos en ville.

Robin Allory, directeur régional de Génération Vélo (Fub)

Robin Allory est le responsable régional de Génération vélo animé par la Fédération des usagers de la bicyclette. Grâce à lui, le développement du programme Savoir rouler à vélo qui vise à former les écoliers à la pratique du vélo a connu ces dernières années un véritable coup de booster, notamment à Aix (voir l’interview de l’adjointe Kayané Bianco). Les chiffres sont déjà impressionnants avec 17000 élèves formés en 2024 contre 1500 trois ans auparavant. Et l’objectif est d’atteindre l’ensemble d’une classe d’âge en 2027. Avis aux candidats. !



A l’occasion de la Fête du vélo d’Aix-en-Provence, Gomet’ a lancé sa newsletter Vélo et mobilités.

Inscrivez-vous pour recevoir tous les mois notre sélection de l’actualité du vélo et des mobilités à Aix-Marseille Provence et la région.