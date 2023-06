Terre de cyclisme par excellence, la région Sud sait former depuis des décennies des champions de vélo, toutes disciplines confondues. Un constat défendu par Frédéric Rostaing, qui avait fondé le team Delko Marseille en 2011 et gravi les échelons du professionnalisme jusqu’en deuxième division mondiale, en se basant sur la formation et le soutien des collectivités locales.

Pépinière de talents, notre territoire est un paradis pour le vélo de haut niveau et, dans le même temps, affiche sa volonté forte de promouvoir les mobilités douces. Deux idées antinomiques ? Pas tellement. Nombre d’études scientifiques ont démontré une corrélation positive entre un mode de vie physiquement actif et les bénéfices pour la santé, ainsi que la performance sportive.

Marseille se lance dans le savoir rouler à vélo

Nombre de villes appliquent le programme Savoir rouler à vélo (Srav), qui a pour but de généraliser l’apprentissage de la pratique du biclou en autonomie à l’ensemble des enfants et ce, avant l’entrée au collège. Séverine Desbouys, ancienne vainqueure d’étape sur le Tour de France féminin, a œuvré à la genèse de programme. « En 2020, la France formait 3500 enfants ; cette année, nous aurons atteint la barre des 180 000 », souligne-t-elle.

Séverine Desbouys (crédit : JYD Gomet’)

Jeudi, à l’occasion des deuxièmes Rencontres du vélo et des mobilités douces, la Ville de Marseille a saisi l’occasion pour annoncer sa participation au Srav dès la rentrée prochaine, à destination de 3000 enfants de CM2. « Agir pour rendre plus accessible le vélo dès le plus jeune âge, c’est agir pour rendre plus accessible l’espace urbain”, précise Pierre Huguet, adjoint au maire en charge de lʼéducation.

À Aix-en-Provence, plus de mille élèves apprennent déjà les rudiments du vélo. L’adjointe au maire en charge de la jeunesse, Kayané Bianco, en a profité pour rappeler l’expérimentation « très positive » de la « rue scolaire » menée depuis quatre ans : la circulation motorisée est coupée de 8h à 9h et de 16h à 17h autour de trois écoles aixoises, dans une démarche d’éco-mobilité scolaire, visant à faciliter les déplacements des enfants à pied ou à vélo jusqu’à leur école.

25 à 30 % de perte de capacité cardio-vasculaire

Plus qu’une question d’éducation ou de politique publique, l’apprentissage du vélo dès le plus jeune âge est un devoir citoyen. Et une obligation de santé. Hervé Collado, médecin du sport, et Denis Bertin, vice-président d’Aix-Marseille Université, tirent la sonnette d’alarme : « Les adolescents ont perdu 25 à 30% de leur capacités cardio-vasculaires » ces dernières décennies.

« Il y a urgence à agir », a donc lancé Denis Bertin. Un point qui touche exactement le cœur de l’activité du Vélo Club La Pomme-Marseille, l’une des plus grosses structures régionales. « Depuis mon arrivée à la tête du club voilà deux saisons, le club est particulièrement sensible aux effets et aux bienfaits de la pratique du vélo sur la santé », conforme son président Patrick Sorin.

Robin Allory (crédit : JYD Gomet’)

Ce club, comme les collectivités, peut compter sur un soutien important afin de mettre en place le programme Savoir rouler à vélo et toute disposition visant la promotion de la bicyclette : Robin Allory. Animateur régional du programme « Génération Vélo » porté par la Fub (Fédération des usagers de la bicyclette), ce dernier se veut moteur dans l’éducation des plus jeunes par le vélo.

Pour corroborer ses propos pertinents, il a diffusé une vidéo récemment tournée, montrant une balade à vélo avec des enfants de six à huit ans, sur les chemins de Lambesc. Les sourires étaient partout, sur le visage des gamins comme sur ceux des participants et du public de cette table-ronde. L’apprentissage se transmet par la passion.

Liens utiles :



> Région Sud : les acteurs de la filière vélo entrent en industrie

> 2e Rencontres du vélo et des mobilités : après les orages, le soleil et la banane !

> Marseille : 3000 élèves de CM2 formés pour le permis “Savoir rouler à vélo”