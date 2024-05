La 4e édition de la Fête du vélo organisée dimanche 26 mai sur le cours Mirabeau a été un nouveau succès populaire et d’organisation. Avec la puissante association Adava, Association pour le développement du vélo, de la marche et des transports en commun dans le Pays d’Aix, co-organisatrice de l’événement avec la Ville d’Aix-en-Provence a pu proposer tout au long de la journée une variété d’animations et de stands qui illustrent la vitalité des politiques mise en place et des besoins des habitants.

La révolution des mobilités douces est bien en place dans la cité du Roy René. Eric Chevalier, le 1er adjoint de la Ville, particulièrement impliqué dans les sujets de transports était l’invité du plateau média de Gomet’, installé pour l’occasion en bas décours Mirabeau à deux pas de la place de la Rotonde, où la convergence des cyclistes du pays d’Aix est arrivée pile à l’heure pour l’inauguration de l’événement.

Premier retour avant une série d’entretiens réalisés dimanche 26 mai à Aix-en-Provence à l’occasion de la Fête du vélo.

