Vous avez été nombreux à participer à la seconde édition des Rencontres du vélo et des mobilités douces organisée par Gomet’ le 25 mai dernier. Samedi 10 juin, le vélo et les mobilités douces sont une nouvelle fois mis à l’honneur au cinéma Pathé Plan de Campagne. Le cinéma et l’association des commerçants de Plan de Campagne se joignent à l’Adava (Association pour le Développement des Alternatives à la Voiture dans le pays d’Aix) pour organiser la première édition de la Fête du vélo (et des mobilités douces).

Une opération grand public qui cherche à éveiller les consciences sur le rôle que doivent jouer les collectivités dans le passage aux mobilités douces « afin de mettre en œuvre des politiques en matière de mobilité à la hauteur des enjeux climatiques, environnementaux et sociaux actuels », explique l’Adava dans un communiqué de presse.

Laurence Barletta, co-référente Adava antenne des Pennes-Mirabeau sur le plateau de RAdio Cyclo – Gomet’ jeudi 25 mai au palais de la Bourse (Crédit JYD)

L’association a prévue une après-midi chargée, avec des animations diverses et variées telles que des vélos producteurs d’énergie, des tests de vélos électriques, une grande tombola, un quizz mobilité… À 16h, le film « Together we cycle » sera projeté, suivi d’un débat avec des élus locaux, modéré par l’auteur du livre « Pourquoi pas le vélo ? » : Stein Van Oosteren.

Liens utiles :



> Le programme de l’après-midi

> L’actualité du vélo dans notre rubrique Transports