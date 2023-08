Share on Facebook

La compagnie low cost Ryanair a annoncé le 22 août une nouvelle liaison avec une desserte directe entre l’Aéroport Marseille Provence et Amman, capitale de la Jordanie. La liaison comprendra quatre vols hebdomadaires (deux aller-retour) à partir du 30 octobre dans le cadre du programme hivernal 2023 de la compagnie irlandaise.

Petit pays du Proche-Orient, frontalier avec la Palestine, Israël, le Liban, la Syrie, l’Irak et l’Arabie saoudite, le royaume de Jordanie est riche de nombreux attractions naturelles et historiques comme le site de Pétra, le désert du Wadi Rum ou le golfe d’Aqaba sur le mer rouge. La capitale Amman vaut également le détour avec la vieille ville estes souks typiques du Proche-Orient.



Les billets sont d’ores et déjà disponibles sur www.Ryanair.com

