L’Aéroport Marseille Provence (AMP) va pouvoir lancer les travaux de son nouveau siège administratif entre les terminaux 1 et 2 à Marignane. Il vient officiellement d’obtenir le permis de construire pour cet immeuble de bureaux de 7 500 mètres carrés.

Une livraison attendue au printemps 2021

Le projet d’AMP a été confié au groupement composé de Spie Batignolles Sud-Est, de l’agence MAP Architecture et des sociétés d’ingénierie PSA Aménagement, Betem et Venathec. La bâtiment s’élèvera sur quatre étages et présentera une façade vitrée. A terme, il doit accueillir 350 salariés de l’aéroport. Le montant de l’investissement annoncé est de 13 millions d’euros. Le chantier doit démarrer au début de l’année prochaine pour une livraison au printemps 2021.

L’aéroport investit 500 millions d’euros pour s’agrandir

Ce nouveau projet s’inscrit dans un vaste programme de transformation de la plateforme aéroportuaire marseillaise. Au total, il a programmé 500 millions d’euros de dépenses jusqu’en 2025. Et parmi les chantiers emblématiques, l’aéroport AMP va également lancer « Coeur d’aéroport », imaginé par Norman Foster sur le terminal 1. Le bâtiment de 20 000 mètres carrés reliera les halls historiques A et B du terminal 1. Davantage de commerces et de restaurants seront proposés grâce à la création d’un nouvel espace en zone côté piste. La pose de la première pierre est attendue pour l’année prochaine pour une inauguration prévue en 2023. Ce projet doit porter la capacité d’accueil du terminal 1 de 8 à 12 millions de passagers annuels.