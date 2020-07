Share on Facebook

Depuis le confinement, l’aéroport Marseille Provence avait regroupé le peu de vols encore en service sur le hall B du terminal 1. Avec la réouverture progressive des liaisons, la plateforme annonce le 9 juillet la réouverture du hall A. Il accueillera les enregistrements et les départs pour l’étranger, ainsi que l’ensemble des vols Ryanair. Le hall B sera désormais dédié aux liaisons intérieures.

71 destinations au départ de Marseille

Après la reprise du trafic début juin, l’aéroport marseillais voit peu à peu son horizon se dégager. Il propose désormais 71 destinations confirmées par les compagnies aériennes. La réouverture des lignes a débuté par l’espace Schengen avec Air France, Ryanair, Volotea, Vueling ou encore Brussels Airlines. Elles ont été ensuite rejointes par Easyjet qui dessert Berlin, Lufthansa pour Francfort ou encore British Airways, Iberia, Aegean, TAP Air Portugal et Air Malta « pour rouvrir leurs lignes historiques vers leurs hubs respectifs » vers Londres, Madrid, Athènes, Lisbonne et Malte. Une nouvelle compagnie fait même son entrée. Il s’agit de Luxair, qui propose deux vols par semaine vers Luxembourg.

L’Algérie en attente

Le Maroc est également de nouveau disponible au départ de Marseille et l’aéroport a déposé un dossier pour une reprise dès la mi-juillet d’Air Algérie, sous réserve de l’ouverture des frontières du pays. De plus, Marseille est à nouveau reliée à la Turquie depuis début juillet grâce à la reprise des opérations vers Istanbul de Turkish Airlines. Enfin, Ethiopian Airlines proposera deux vols hebdomadaires vers Addis-Abeba, capitale de l’Éthiopie, à partir du 5 juillet et Air Transat proposera deux vols hebdomadaires Marseille-Montréal à partir du 30 juillet.

