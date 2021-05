Share on Facebook

Lundi 3 Matinée – Marseille – Visites. Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique et Cédric O, secrétaire d'état auprès du Ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé du numérique feront une visite virtuelle du DataCenter Interxion puis une visite de Zebox avec l'annonce des lauréats GreenTech et FrenchTech. Après-midi – Marseille…