Karim Daher est avocat et enseignant en droit fiscal à Beyrouth. Spécialiste du droit public et de la fiscalité, c’est un juriste reconnu, précis, et engagé. Il a été fortement impliqué, en tant qu’expert, dans la modernisation des législations fiscales et commerciales libanaises. Il contribue au débat public et s’exprime régulièrement dans la presse libanaise et internationale. Il enseigne à l’Université Saint Joseph et préside l’Association libanaise pour les droits et l’information des contribuables (Aldic), association qui promeut « le civisme fiscal en informant le citoyen quant à ses droits et ses obligations et en l’éclairant sur les enjeux de la fiscalité ». Karim Daher a fait partie du réseau des Experts confiance de Finances et conseil Méditerranée.

Après un premier confinement total, il s’est assoupli progressivement. Certaines entreprises ont repris le travail lundi 27 avril. Des étapes successives sont prévues avant le déconfinement total. Seulement 729 cas positifs au covid-19 sont décomptés selon le classement international de l’université John Hopkins, pour 27 décès.

« Le Libanais est créatif, volontaire, optimiste et nous pourrons aller de l’avant.» Karim Daher

« Le réveil sera brutal après la pandémie, nous déclare Maître Karim Daher, confiné, depuis sa terrasse avec vue privilégiée sur la baie de la métropole libanaise. Mais ce peut être un challenge pour redémarrer notre économie sur de nouvelles bases. Le Libanais est créatif, volontaire, optimiste et nous pourrons aller de l’avant.»

