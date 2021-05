Share on Facebook

Share on Twitter

Renaud Muselier, qui ne l’a pas demandé, n’aura pas l’investiture Les Républicains pour les élections régionales en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Christian Jacob, président du parti, a annoncé dimanche 2 mai dans un communiqué le retrait de l’appui LR pour cette échéance. En cause, l’accord pour le premier tour, révélé par Gomet’, entre le président sortant de la Région Sud et la candidate LREM (La République en marche) Sophie Cluzel.

Après ce coup de tonnerre, la droite se divise. Certains, comme le député Éric Ciotti, perçoivent cette alliance comme « un coup de poignard ». D’autres jugent cet accord essentiel dans le combat mené par Les Républicains contre les extrêmes. Plusieurs élus locaux ont d’ailleurs manifesté leur soutien à Renaud Muselier, président de la fédération LR des Bouches-du-Rhône.

La présidente du Département, Martine Vassal (LR), a réagi sur les réseaux sociaux. « L’unité doit l’emporter pour faire barrage aux extrêmes lors des régionales », déclare-t-elle sur Twitter.

Notre territoire ne peut se satisfaire des extrémismes.

Les expériences passées sur Vitrolles, Marignane ou encore le 7eme secteur de Marseille sont gravées dans nos mémoires comme des événements douloureux pour nos concitoyens. — Martine VASSAL (@MartineVassal) May 2, 2021

La présidente de la Métropole est imitée par Marion Bareille (LR). La jeune maire des 13e-14e arrondissements souligne sur Twitter l’importance de cet accord avec LREM : « contre l’extrémisme […] il y a des appels qu’on se doit d’entendre ».

Qd on connaît l’homme courageux, on regarde son bilan et la dynamique de ntre territoire,on observe sa gestion de la Covid,on adhère au rassemblement contre l’extrémisme,on soutient @RenaudMuselier ds son combat pour #NotreRegionDAbord.

Il y a des appels qu’on se doit d’entendre pic.twitter.com/hVuK2IrTRX — Marion Bareille (@MarionBareille) May 2, 2021

Le soutien au président de la fédération LR des Bouches-du-Rhône s’étend jusque dans les Hautes-Alpes. Arnaud Murgia (LR), maire de Briançon, est plutôt confiant pour les régionales. « Que ma famille politique Les Républicains se rassure, indique le conseiller départemental sur Twitter, c’est parce qu’il a été un excellent Président de la Région Sud que Renaud Muselier sera réélu, pas parce qu’il mettra un logo sur une affiche ».

Que ma famille politique @lesRepublicains se rassure : c’est parce qu’il a été un excellent Président de @MaRegionSud que @RenaudMuselier sera réélu, pas parce qu’il mettra un logo sur une affiche. #regionales2021 — Arnaud Murgia (@ArnaudMurgia) May 2, 2021

C’est dans un communiqué du dimanche 2 mai que Jean-Marc Perrin (LR), adjoint au maire à Aix-en-Provence, manifeste lui aussi son soutien à Renaud Muselier. « Pour sortir de cette crise, une alliance intelligente, courageuse, au-delà des clivages politiques, est indispensable, affirme-t-il. Elle sera plus efficace qu’un repli partisan sur soi ». Autre outien celui d’Yvon Berland, chef de file pour le régionales d’Agir-La droite constructive. Le candidat soutenu par LREM lors des dernières élections municipales estime que Renaud Muselier « fort de son expérience et d’une réelle volonté de rassemblement est le meilleur candidat pour combattre l’extrême droite et porter le bon projet pour la région. »

Liens utiles :



> [Urgent] Régionales : accord entre Renaud Muselier (LR) et Sophie Cluzel (LREM)

> Rapprochement entre Renaud Muselier et LREM : l’onde de choc à droite