C’est le retour des journées portes ouvertes du port de Marseille Fos ! 9 visites gratuites en bateau les 24 et 25 juin 2023 c’est ce qui permettra aux visiteurs d’approcher de près un centre économique majeur, qui constitue un véritable point névralgique connecté à plus de 500 ports à l’échelle mondiale selon un communiqué.

« Partout où il est implanté, le port de Marseille Fos occupe un rôle fondamental : il est un acteur économique essentiel qui agit pour l’emploi et la croissance durable de son territoire. Il est également porteur d’une histoire riche, qui démarre avec la fondation de Marseille, la plus ancienne ville de France, voilà plus de 2 600 ans (…) », rappelle Hervé Martel, le président du directoire du port de Marseille Fos.

Pour ce qui est du programme :

Le samedi 24 juin : Préparez-vous à embarquer pour découvrir l’immensité des bassins du Golfe de Fos !

4 visites d’une durée moyenne de 2h sont proposées au cours de la journée.

Départs à 9h – 11h – 14h – 16h

Lieu d’embarquement : Port de Bouc, Cours Landrivon, embarquement pont Van Gogh (devant la mairie)

Le dimanche 25 juin : Plongez au cœur du port historique de Marseille pour une expérience immersive unique !

5 visites d’une durée moyenne d’1h30 sont proposées au cours de la journée.

Départs à 9h – 11h – 14h – 16h – 18h

Lieu d’embarquement : Marseille, quai du J4, poste 96 (devant le Mucem)

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 21 juin 2023.

Les passagers devront se présenter 15 mn avant l’heure de départ, munis d’une pièce d’identité.

