Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Lundi 4 décembre Marseille, 14h. Quelle est la situation des entreprises régionales cet automne ? Comment les crises actuelles impactent l'activité et l'emploi ? Quels sont les indicateurs les plus significatifs à retenir ? Réponses lors du 3e point presse du Club de la Conjoncture réunissant acteurs consulaires et publics de Provence-Alpes-Côte d’Azur qui produisent…