Gérard Bramoullé a été de tous les combats de la Ville d’Aix au cours de ces dernières décennies, étant le fidèle adjoint aux finances de Maryse Joissains lors de ses mandats successifs, 20 ans de règne, à la mairie d’Aix-en-Provence, et poursuivant sa mission avec Sophie Joissains ces dernières années en tant que 1er adjoint.

La Ville d’Aix a annoncé ce vendredi 1er décembre en fin de journée le décès de Gérard Bramoullé à l’âge de 78 ans « Aujourd’hui, vendredi 1er décembre, Gérard Bramoullé, premier adjoint de la Ville d’Aix-en-Provence, est décédé d’une longue maladie » annonce la municipalité.

La ville d’Aix retrace le parcours du fidèle de la famille Joissains : « Né le 18 décembre 1944 à Aix-en-Provence, plus jeune doyen de France de la faculté d’économie appliquée, il a formé des centaines d’étudiants. Elu de 1983 à 1989 aux côtés de Maryse Joissains Masini, il reprend le chemin de la mairie en 2001 toujours aux côtés de Maryse Joissains dont il sera l’élu aux finances et au budget durant plus de 22 ans, à la ville d’Aix et à la communauté du Pays d’Aix. »

Gérard Bramoullé, économiste libéral réputé, fut l’un des principaux opposants à la construction puis à l’installation de la Métropole d’Aix-Marseille Provence, ferraillant lors des conseils métropolitains pour défendre les intérêts du Pays d’Aix, et plus récemment contre la réforme engendrée par la loi 3DS.

Maryse Joissains et son 1er adjoint Gérard Bramoullé (Crédit Archives Gomet’).

Maryse Joissains : Gérard Bramoullé « mon pilier »

Sophie Joissains, maire d’Aix-en-Provence, réagit ce soir en confiant « avoir perdu un être cher, un ami de la famille depuis plus de 40 ans. Un Adjoint, le Premier, dont le rôle, aux côtés de Maryse puis aux miens, a été essentiel. Il y a quelques semaines, malgré sa souffrance, il avait tenu à venir présenter ses dossiers au conseil des adjoints, avec cette allure d’éternel adolescent, toujours souriant. »

Maryse Joissains, l’ancien maire, citée dans le communiqué de la Ville d’Aix partage aussi son émotion et sa tristesse, soulignant avoir « perdu un ami, un compagnon de route fiable, intelligent et compétent. Elle poursuite : Lors de mes mandats de maire et de président de la communauté du Pays d’Aix, il a été mon pilier. »

Lien utile :

Gérard Bramoullé dans les archives de Gomet’