Le soleil vient réchauffer les cœurs ce week-end ! Fête du citron à Menton, Carmen à l’Opéra de Marseille, ramassage de déchets sur les plages de la Vieille-Chapelle…

Les “micro-visites” de la Fondation Vasarely

Durant toutes les vacances de février, la Fondation Vasarely vous propose des micro-visites thématiques avec des médiateurs culturels. Ils vous révéleront les passionnants mystères des illusions d’optique, des techniques artistiques et une multitude d’histoires portant sur le plasticien-chercheur Victor Vasarely, et son œuvre. Au programme, quatre parcours : la cité polychrome du bonheur, l’art et l’architecture, la Hongrie natale de Victor Vasarely, restauration et prévention de l’œuvre de Victor Vasarely, l’art du Multiple et Victor Vasarely : l’art et la mode. Un programme passionnant !

Fondation Vasarely

1, Avenue Marcel Pagnol

13096 Aix-en-Provence

Préserver l’Aigle de Bonelli à la Maison Sainte-Victoire

L’association “Regard du Vivant” propose l’exposition photographique “Aigle de Bonelli, le prince des garrigues” à la Maison Sainte-Victoire jusqu’au 10 avril 2023. Cette exposition met en lumière la situation préoccupante de l’Aigle de Bonelli, un oiseau emblématique et majestueux des garrigues méditerranéennes, aujourd’hui menacé par l’urbanisation croissante des campagnes et la réduction de son habitat. Cette exposition gratuite et ouverte à tous a pour objectif de susciter une réflexion sur la cohabitation entre l’homme et la nature, qui est au cœur des préoccupations environnementales contemporaines.

L’Aigle de Bonelli (Crédit : Département 13)

La Maison Sainte-Victoire

CD17 13 100 Saint Antonin-sur-Bayon

Jusqu’au 10 avril 2023

Du mardi au dimanche

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h00

Carmen se joue à l’Opéra de Marseille

L’opéra-comique de George Bizet est de retour à l’Opéra de Marseille du 16 au 26 février après dix ans d’absence. Des places entre 11 euros (pour les moins de 28 ans) et jusqu’à 81 euros se vendent encore pour samedi soir. Cet opéra en quatre actes se joue depuis près de 150 ans ! Pourtant, son histoire avait mal commencée. Il faut dire que la critique n’a pas été tendre avec George Bizet lors de sa première représentation le 3 mars 1885. Quel dommage que l’auteur soit décédé en ignorant le fabuleux destin de Carmen… Allez donc lui rendre hommage, et laissez vous porter !

Opéra de Marseille

2 Rue Molière

13001 Marseille

Pressez-vous à la fête du citron de Menton sur le thème “Opéras et Danses”

On vous emmène un peu plus loin en Provence, mais c’est pour la bonne cause ! La Fête du Citron est de retour à Menton, avec un thème qui met à l’honneur le Rock Opéra. Pendant deux semaines, cet événement incontournable accueille plus de 200 000 visiteurs venus assister aux Corsos des fruits d’or et Corsos nocturnes, des parades de chars animées par des groupes et composées d’agrumes, ainsi qu’à l’exposition de motifs d’agrumes dans les jardins Biovès. Les visiteurs pourront également découvrir le Salon de l’Artisanat et le Festival des Orchidées, qui proposent des fragrances enivrantes. Cet événement a d’ailleurs été reconnu et inscrit à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France en 2019 par le ministère de la Culture. Venez vivre une expérience inoubliable à la Fête du Citron de Menton !

Réouverture du restaurant le chalet du Pharo

Le Chalet du Pharo offre une vue imprenable sur le Vieux-Port de Marseille et le fort St-Jean, que l’on aperçoit généralement de l’intérieur de la ville. Offrez-vous une pause gourmande après vous être baladés dans le grand jardin du Pharo. La carte est méditerranéenne et raffinée : poissons cuisinés à la provençale, supions,

grillades et brochettes sont au menu. La fourchette de prix se situe entre 20 et 45 euros le repas, sans le vin. Pensez à réserver un créneau ! Les places seront prisées ce week-end.

Opération Clean My Calanques sur la plage de la Vieille-Chapelle

Rendez-vous dimanche 19 février aux places e la vieille Chapelle à Marseille pour trouver votre âme soeur en… ramassant des déchets. Et en faisant du bien à notre planète. C’est la 83e opération de l’association Clean My Calanques qui, depuis 2017, a permis le ramassage de 52 000 kilos de déchets. Et clea rien qu’à Marseille ! Continuez le mouvement.

