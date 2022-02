Les agents de nettoyage de la Gare St-Charles en grève depuis une semaine

Alors que les rues de Marseille se sont vidées des déchets accumulés pendant la grève des éboueurs deux semaines plus tôt, les agents de nettoyage de la Gare St-Charles ont pris le relais. Depuis mercredi 9 février, les salariés sont en grève suite à l’attribution du marché de nettoyage par la SNCF de la gare d’Aix TGV à une entreprise. Le point de tension est que cette entreprise ne garantie pas la reprise de neuf agents d’entretien à compter de la reprise du contrat, le 1er avril 2022. Si les vacanciers arrivent à Marseille par le train, difficile pour eux de ne pas croire à la réputation de « ville sale » dont Marseille est victime.

[Mécénat] Le Centre la Valentine lance un appel à talents

Du 15 février au 3 avril, le centre la Valentine lance un appel à talents pour créer un design sur trois lightbox, boite lumineuse d’un visuel imprimé sur une bâche du centre commercial. Ce projet souhaite mettre en valeur les artistes marseillais, et ceux de la Région Provence-Alpes-Côtes d’Azur, pour tout type d’art : du dessin papier ou vectoriel, au graffiti, en passant par la bande dessinée et la photographie… Pour répondre à cet appel à projets, chaque candidat devra réaliser une œuvre liée à la thématique « Entre nous, ça match ! » qui correspond, selon le communiqué, à « s’approprier le centre et son histoire, s’imprégner des lieux et de la ville afin d’interpréter esthétiquement et artistiquement le thème de la mode, du shopping et de Marseille. » Ainsi, trois artistes seront retenus : le premier verra son œuvre imprimée sur trois lightbox avec 1 500 euros de cartes cadeaux à la clef, le deuxième bénéficiera de 1 000 euros de cartes cadeaux et le troisième de 500 euros de cartes cadeaux.

[International] Le balai Preljocaj s’exporte en Europe via une application

Dans le cadre de la présidence française du conseil de l’Union Européenne, Aix-en-Provence sera au centre de l’Europe pour la danse. La France a commandé au chorégraphe renommé Angelin Preljocaj la création d’une œuvre participative destinée à réunir les 27 pays européennes autour de la danse. L’application « Danse l’Europe ! » invite les utilisateurs à suivre les indications du chorégraphe (disponibles en 24 langues) grâce à une démonstration vidéo de 9 minutes sur la musique « Falling » de Jeanne Added. Pour communiquer sur cette opération, une vidéo promotionnelle avec 27 danseurs et 200 participants donne une vue d’ensemble de la ville d’Aix-en-Provence au reste de l’Europe. On y voit le toit du Centre chorégraphique national, le musée Granet, la bibliothèque Méjanes, la place d’Albertas, le quartier Beisson ou encore les carrières de Bibémus… Chaque citoyens qui se prête au jeu pourra se filmer et envoyer sa chorégraphie sur la plateforme Numeridanse.tv, coordonnée par la Maison de la danse de Lyon, et sur les réseaux sociaux avec le hashtag #DanseLEurope.

Zebox recherche ses nouvelles start-up pour le programme Europe

Zebox, l’incubateur de la CMA CGM, recrute ses nouvelles pépites pour son programme Europe jusqu’au 25 mars. Pour candidater, deux critères sont nécessaires. D’une part, le porteur du projet doit avoir une équipe « forte et complémentaire qui apporte des innovations durables » dans le transport, la logistique ou l’industrie 4.0 (nouvelle génération d’usines connectées, robotisées et intelligentes) et d’autre part, sa solution doit utiliser l’intelligence artificielle, la blockchain, les objets connectés, la robotique ou la réalité virtuelle. Selon Zebox, chaque candidat devra également avoir démontrer un MVP (Minimum Viable Product), c’est-à-dire la version d’un produit qui permet d’obtenir un maximum de retours client avec un minimum d’effort.

Betoobe accélère sa croissance en 2022

La start-up Saint-Rémoise Betoobe, éditeur d’une plateforme pour gérer ses flottes mobiles (traçabilité des cycles de vies de téléphone des entreprises) annonce un chiffre d’affaires de 1,7 million d’euros en 2021 et doubler ces recettes en 2022 jusqu’à 3 millions d’euros. Pour soutenir cette croissance, la jeune société créée en 2018, intégrera de nouveaux locaux à St-Rémy de Provence pour accueillir ses collaborateurs, passant de 25 à 40 salariés. Le président, Sébastien Reverdy table sur « la généralisation du travail hybride devrait contribuer à accélérer la croissance de Betobee au regard de la montée en puissance des équipements mobiles » et espère faire de Betoobe « l’expert de [ce] marché à l’échelle nationale » en intensifiant leur présence sur l’axe Paris, Lyon et Marseille. Un bureau dédié au commercial sera installé à Montpellier, alors que la partie production restera basée à St-Rémy explique le fondateur à Gomet’.

Onet repart pour un contrat de 3 ans pour le tournoi de tennis de Monte Carlo

Le tournois de tennis annuel de Monte Carlo, qui se tiendra du 9 au 17 avril 2022, renouvelle son partenariat avec le groupe familial marseillais Onet pour 3 ans. Onet, à travers sa filiale monégasque Emone, poursuit ce partenariat avec cet événement sportif prestigieux qui date depuis 2010. « Le renouvellement de ce partenariat s’inscrit pleinement dans la lignée de nos engagements sur le Rocher. » a réagi Bruno Babilas, Directeur d’agence. En effet, le groupe Onet est déjà impliqué dans le nettoyage de lieux emblématiques de la principauté à l’instar du musée océanographique de Monaco, du centre commercial Métropole Shopping Monte-Carlo ou du centre hospitalier Princesse Grace.